"Обох вбив путін": в Україні ліквідували сина моряка з затонулого підводного човна "Курськ"

Читачі порівнюють путіна з пітоном, який поглинає цілі родини російських "кроликів"

Під час бойових дій в Україні загинув син моряка з підводного човна "Курськ", який затонув у 2000-му році.

Про це пишуть російські ЗМІ.

Як відомо, тоді за долею субмарини стежили багато людей, у тому числі й в Україні – у складі екіпажу було багато вихідців із нашої країни. Версії в пресі постійно змінювалися, але багато хто вірив, що моряків вдасться врятувати.

На жаль, фінальним вироком їхній долі стало інтерв’ю володимира путіна 8 вересня 2000 року, в якому на запитання американського телеведучого Ларрі Кінга про те, що сталося насправді з підводним човном "Курском", він з усмішкою відповів "вона потонула".

Звичайно, багатьох обурила подібне ставлення до долі моряків, але так як події проходили ще до трагедії в Беслані та інших "блискучих подвигів" кривавого правителя, "володі" пробачили подібний ляп, так само, як і заклики "мочити в сортирі" тощо.

Але повертаючись до загибелі 25-річного росіянина, батько якого загинув на підводному човні "Курськ": його поховають поруч із батьком, який пішов з життя у віці 26 років, коли самому хлопчику було три роки.

"Обох убив путін", — пише один із коментаторів. Його відразу ж поправляють: батько загинув, син був ліквідований, бо прийшов у чужу країну зі зброєю в руках для того, щоб вбивати її мешканців.

При цьому російського президента порівнюють із пітоном, який поглинає цілі родини "кроликів", змушуючи віддавати життя за свій зловісний режим.

Частковий перегляд статті Аркадія Бабченко

Також багато читачів дивуються, як син міг піти служити в армію після того, як режим позбавив життя його батька (на думку багатьох, для порятунку моряків не було зроблено всього необхідного, і рятувальна операція почалася надто пізно).

Коментарі користувачів

"Як можна було піти в армію контрактником, після того, що трапилося з Курском. Я не розумію, у мене така агресія на цих людей, що дозволяють витирати про себе ноги", "І люди, які стріляли в наших батьків, будують плани на наших дітей…" , "Ну якщо життя нічому не вчить. .", " Після "Курська" він поперся в Україну? Вони й справді ненавчені?" — пишуть у коментарях.

Коментарі користувачів

При цьому один із читачів робить висновок, що росіянин не просто так загинув в Україні – таким чином "доля-лиходійка не дає поширюватися шкідливій ДНК". Звучить, звичайно, жорстоко, але, можливо, у цих словах є правда – якщо представники нації не роблять висновків зі своєї історії і приходять у чужу країну воювати за того, хто ні в грош не ставить їхнє життя, то як можна таких людей "перевиховати" і чогось навчити. І, схоже, для них справді є лише один шлях – ліквідація.

Коментарі читачів

До того ж, з приводу російських підводних човнів — "дива" з ними відбуваються і донині.