Допомога США, арешт Деркача та ріст загрози рф з моря: 6 новин, які ви могли проспати

Зібрали останні новини, які могли пройти повз вас

Ранок п'ятниці, 28 жовтня, став доволі спокійним для українців, ніч минула майже без повітряних тривог. Проте є новини з політичного фронту.

"Телеграф" зібрав головне за вечір та ніч, що ви могли пропустити.

Зеленський про росію

З початку вторгнення росія завдала 4,5 тисячі ракетних ударів по Україні та понад 8 тисяч авіанальотів.

28 жовтня вшановується День звільнення від фашизму, і сьогодні ми згадуємо вигнання нацистів, наближаючи вигнання рашистів.

"Зло, що, здавалося, в 1945-му було остаточно переможене й спалене дотла, 80 років потому відроджується з попелу. Стає на ноги. Стає можливим. Форма зла стала іншою, але суть залишилася незмінною", — підкреслює президент.

Єдиним можливим фіналом для рф є поразка.

Сценарії рф на Півдні

Російські окупанти наразі намагаються розробити декілька планів дій на Південнобузькому напрямку і через свою кількість вони можуть "розшаруватися на кілька епізодів". ЗСУ своєю чергою готові до будь-яких підступних маневрів ворога, — запевняє керівниця пресцентру Оперативного командування "Південь" Наталія Гуменюк.

Нова допомога Україні

США передадуть Україні новий пакет військової допомоги на суму 275 мільйонів доларів. Його буде оголошено 28 жовтня і він в основному буде спрямований на поповнення тисяч боєприпасів для вже наявних озброєнь.

При цьому перші системи протиповітряної оборони NASAMS Україні можуть передати вже у листопаді.

Арешт Деркача

Вищий антикорупційний суд України заочно заарештував позафракційного народного депутата Андрія Деркача, який підозрюється у державній зраді та незаконному збагаченні за рахунок російських коштів.

За даними слідства, Деркач протягом 2019-2022 років отримав не менше $567 тисяч від правоохоронних та розвідувальних органів рф, які платили йому за підривну діяльність проти України. Зокрема, за дискредитацію на міжнародній арені, погіршення відносин з США, а також за ускладнення інтеграції України до Європейського союзу та НАТО.

І знову про "брудну" бомбу

росія готує провокації із застосуванням біологічних речовин та звинувачує в цьому Україну в ООН, щоб поширити свою пропаганду та дезінформацію, — запевнила ООН заступниця постійного представника України при ООН Христина Гайовишин.

Тим часом вже відомо, що інспектори МАГАТЕ вже цього тижня проведуть перевірки двох ядерних об'єктів на території України.

Загроза з моря знов зросла

У росії в Чорному морі напоготові зараз 24 "Калібри", розташовані на двох надводних та двох підводних ракетоносіях, а також два ворожих великих десантних кораблі, — повідомляє ОК "Південь".

Оперативно стежити за подіями дня з фронту також можете за допомогою нашої онлайн-трансляції — Війна — день 247: окупанти намагаються наступати на Донбасі, в Україні віялові відключення електроенергії.