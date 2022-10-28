"Загинули у священній війні": кадиров визнав великі втрати в Україні

Майже тиждень на місці бази шукали тіла чеченців

На початку останнього тижня жовтня на Херсонщині Збройні сили України завдали удару по базі чеченців, які воювали на боці росії, — за останніми даними, загинули десятки людей, а ще понад півсотні постраждали.

Про це заявив голова Чечні рамзан кадиров на своєму каналі в Telegram.

За його словами, на даний момент рятувальні роботи на місці вже завершили, і вдалося підсумувати список жертв, — загинули 23 кадировці, ще 58 постраждали, при цьому четверо з них у тяжкому стані.

"Того дня втрати одночасно з нашого боку були великі, але чеченці беруть участь у джихаді, борючись проти сил іблісу. І якщо судилося загинути у священній війні, то це честь і велика радість для кожного справжнього мусульманина", — заявив кадиров.

У своєму класичному стилі він пригрозив українцям розправою і заявив, що того ж дня нібито було здійснено вилазку, в ході якої ЗСУ теж зазнали великих втрат, проте жодного підтвердження його слів немає.

Також кадиров закликав чеченців вчитися поводитися зі зброєю, обґрунтовуючи це тим, що це обов’язок кожного мусульманина.

Як повідомляв "Телеграф", раніше рамзан кадиров заявив, що троє його неповнолітніх синів вирушили воювати на передову в Україні, — проте незабаром після цього їх помітили на курорті.