Чи варто чекати змін на фронті після нового виступу путіна: військовий експерт дав відповідь

Окупанти перейшли в глуху оборону та накопичують сили

Бойові дії в Україні продовжуватимуться. Однак у путіна вже немає впевненості у його стратегічному становищі.

Черговий виступ президента Росії, що відбувся 27 жовтня, проаналізував військовий експерт Петро Черник, передає ТСН. Він вважає, що стратегічно Росія розуміє, що програла війну. Однак сідати на стіл переговорів вони не стануть, а натомість намагатимуться залучити світових гравців. Наразі, на думку Черника, їм цього зробити не вдасться.

Що стосується того, як може змінитися хід війни після чергової промови путіна, військовий експерт відповідає, що цілком імовірні контрнаступні дії.

"Чого чекати? Бойові дії та знову бойові дії. Жодним чином у нашому вимірі розстановка не зміниться. Поки що нам дозволяє погода, поки що немає дощів – супротивника потрібно витісняти максимально з наших територій. Вони переходять у глуху оборону, хоча почали накопичувати сили та засоби. Контрнаступальні дії цілком ймовірні", — сказав Черник.

Експерт додав, що путін зараз хоч і не зламаний психологічно, але усвідомлення того, що становище стало важким для них, уже приходить.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" повідомляв про те, що українці потролили росіян після новини, що США знімають з озброєння ядерну бомбу.

Також "Телеграф" писав, що у російських солдатів залишається одна мотивація, але і її забирає ФСБ.