"Лінія Вагнера" на Донбасі: українцям пояснили, чому вона не врятує росіян

Російська лінія оборони не зможе стримати ЗСУ

Росіяни будують на сході України "лінію Вагнера". За задумом окупантів, ця стіна має стати перепоною для ЗСУ, щоб вони не могли просунутися на схід. Але експерти впевнені, що для українських воїнів це не перешкода і вони зможуть її обійти.

"Лінія Вагнера" є оборонною спорудою в Луганській та Донецькій областях. Російські загарбники роблять її із бетонних трикутників, які розташовані у дві лінії. Її довжина становить до 2 км. Про це військовий експерт Дмитро Снєгірьов розповів в ефірі телеканалу "Мі — Україна".

"Це наскільки потрібно не поважати ЗСУ, щоб думати, що ми не обійдемо цю "лінію Вагнера" збоку", — сказав Снєгірьов.

Зазначимо, що більшість укріплень будується на правому березі Сіверського Дінця.

Дмитро Снєгірьов про "лінію Вагнера"

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що масштабний контрнаступ українських військових на Луганщині сповільнився. Гайдай назвав три вагомі причини.

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що Зеленський пояснив, що не так із заявами росіян про відступ з Херсонщини.