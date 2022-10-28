США дадуть Україні більше зброї: оголошено про новий пакет військової допомоги

У пакет увійдуть снаряди до HIMARS, броньовані автомобілі HMMWV та інше

США продовжать надавати військову допомогу українській армії та оголосили про передачу нового пакету озброєнь, боєприпасів та техніки.

Відповідна заява прозвучала під час брифінгу в оборонному відомстві США, яке транслювало видання Reuters. Зокрема, новий пакет на суму у 275 мільйонів доларів включатиме додаткові боєприпаси до РСЗВ HIMARS.

Крім цього Україні будуть передані:

500 снарядів високоточної керованої артилерії;

системи дистанційного протитанкового мінування;

легкі транспортери HMMWV;

стрілецька зброя та боєприпаси

При цьому про надання допомоги було повідомлено після того, як у США схвалили план боротьби з незаконним переміщенням озброєння у Східній Європі. Очікується, що він надасть більше можливостей для сил безпеки в Україні та сусідніх країнах щодо обліку та зберігання зброї, а також посилить кордон України.

Як повідомлялося раніше, напередодні про виділення додаткового пакета військової допомоги повідомила Австралія, до нього увійдуть ще 30 одиниць бойових автомобілів Bushmaster.