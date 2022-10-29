Москві приготуватися: військовий експерт оцінив можливість удару українських дронів по столиці рф

Найближчим часом ЗСУ отримають перспективну новинку від "Укроборонпрому"

В останні тижні в Москві, крім криків про "брудну бомбу", почали терміново перевіряти стан бомбосховищ і переобладнати під них паркінги, виганяючи звідти автомобілі.

Причину такої "істерики" пояснив у рамках проекту "Орестократія" військовий експерт полковник у відставці Роман Світан.

Справа в тому, що у розвідки країни-агресора з’явилася інформація розвідки про те, що у передбачуваного, на їхній погляд, супротивника, України, скоро повинні з’явитися засоби поразки з дальністю польоту до 1 тисячі кілометрів.

"Тобто навіть виходячи із заяви нашого "Укроборонпрому", зараз на виході наші українські безпілотники з дальністю 1000 км, зарядом у 75 кг. Такого рівня вражаючий фактор уже небезпечний для будь-якого мегаполісу", — пояснює військовий експерт.

А оскільки розвідка подає ці дані до своїх органів, у систему безпеки, то та ж рада безпеки рф починає ці дані доносити до голів областей, до мерів міст. Вони мають виконувати певні дії.

При цьому у відповідь на питання про реальність того, що українські дрони полетять на москву, Роман Світан спробував відповісти жартом.

"Вже зараз у небі літають невідомі та невизнані літаючі об’єкти, так звані НЛО. Бомбять на глибину до 200 км прилеглі з Україною території. Швидше за все, інопланетяни, які керують цими літаючими об’єктами, благоволіють Україні, оскільки вражають військові об’єкти на території Росії. А після того, як вже буде дальність дії до тисячі кілометрів, природно, ці апарати знищуватимуть військові об’єкти на території Росії на глибину 1 тисячі км, а це дві відстані до Москви», — заявив експерт.

Фрагмент інтерв’ю

При цьому Світан пояснив, що ніхто, звичайно, не обстрілюватиме місто, міські квартали та мирне населення – як це роблять зараз в Україні російські фашисти – удари завдаватимуться по військових об’єктах, яких багато в москві та в районі москви.

При цьому росіян турбує, що об’єкт, який летить на якийсь орган управління або на військовий об’єкт у самому місті москві, збиватиметься протиповітряною обороною і ракета впаде в житлові квартали, природно почнеться пожежа, тобто можуть загинути мирні жителі.

Подібне зараз відбувається у Білгороді, де на місто падають в основному ракети "Панцир" і "Бук", які збивають якісь літаючі об’єкти, вони падають на місто та гинуть люди. Тому є логіка у діях московської влади.

Іншими словами, окупанти виявляють подвійну мораль – вони бояться ударів по москві та загибелі мирного населення, хоча самі без зазріння сумління б’ють по мирних українських містах.

Оцінюючи можливості новинок, які готує "Укроборонпром", Роман Світан висловлює припущення, що у нас на виході будуть дрони із заявленою дальністю дії 1 тис. та бойовою частиною вагою 75 кг. З урахуванням того, що бойова частина HIMARS — 90 кг, можна говорити про те, що це приблизно "літаючий HIMARS з дальністю 1 тис. км."

"Цього вистачить для того, щоб знищувати бойові точки та військові об’єкти на території росії", — упевнений військовий експерт.

Нагадаємо, раніше Роман Світан оцінив можливість визволення України до кінця поточного року.