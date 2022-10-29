"Омріяні" квіти для окупантів: долучайтесь до збору на САУ "Гвоздика" для ЗСУ

Організатори закликають конвертувати лють у донати

Волонтерський рух та залученість в ньому простого населення — справжній феномен України. Ми вже збирали на Байрактари, автомобілі для військових та медичне приладдя для лікарень. Один такий всенародний збір взагалі закінчився покупкою супутника!

Настав час оголосили новий амбітний збір. Спільно з Гончаренко центрами планується придбати та передати САУ "Гвоздика" для 1-ої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна.

"Росіяни досі люблять кричати, що в Україні їх чекають з квітами в руках. А реальність така, що єдині квіти, з якими їх тут зустрічають, це артилерійські установки "Гвоздики", зокрема за допомогою яких ЗСУ женуть ворога з нашої землі", — говорять організатори.

Варто зазначити, що військові 1-ої окремої бригади спецпризначення ім. Івана Богуна успішно працювали на Харківщині, Київщині, Херсонщині. Вони ж зруйнували окупантські блокпости "москва" та "пітєр" і далі йдуть боротися з ворогом. В цій же бригаді служить наш постійний автор — Тарас Березовець.

"Призначення САУ "Гвоздика" – це відправляти окупантів у чорні пакети. Погодьтеся, зараз це спільна мрія всіх українців. Тож конвертуємо лють у донати, щоб вигнати останнього орка з нашої землі", — акцентують організатори.

НАША МЕТА — ЗІБРАТИ 10 МІЛЬЙОНІВ ГРИВЕНЬ! Важлива кожна гривня і кожен донат!

Реквізити: 5375 4112 0008 4361

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Нагадаємо, що після масштабних обстрілів енергетичної інфраструктури на початку жовтня волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко зібрали гроші на закупку ударних дронів українського виробництва. Тут ви можете почитати, що це за пристрої і як вони будуть прискорювати Перемогу.