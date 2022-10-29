Лікар розкрив секрет, як військовим зменшити навантаження на спину від бронежилета

Носіння бронежилета на війні рятує життя, але потроху шкодить здоров'ю, але й цю шкоду можна нівелювати

Військові у зоні бойових дій знаходяться під постійним вогнем, а тому повинні бути максимально захищені. Задля збереження життя військовослужбовці не знімають ні каски, ні бронежилети, що врешті дає відображається на їх здоров’ї.

Столичний реабілітолог Олександр Єремін, який займається відновленням наших військових після травм та поранень, пояснює: постійне носіння бронежилета викликає нерівномірну компресію на кожен спинний хребець. В інтерв’ю OBOZREVATEL лікар підкреслює: "якщо ви будете носити бронежилет, то це підготує вашу амортизаційну систему".

"Наші ноги, це наші стопи, наші сухожилля і найголовніше – це наші сідниці. Вони є основним фактором амортизації нашого хребта", — говорить реабілітолог. Єремін радить за можливості масажувати ноги та сідниці: "Тоді буде амортизація і не буде боліти спина".

Зазначимо, що до того, як зайнятись реабілітацією військових, Єремін супроводжував футбольні команди на українські збірні на Олімпійських іграх. Наразі відновлення проходять в тому числі іноземці, які приїхали захищати Україну.

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