Клинок для ЗСУ — Україна чекає на постачання нової військової техніки зі США

Нова техніка допоможе ЗСУ вражати дрони супротивника

ВСУ вже використовують дрони-камікадзе Switchblade 300 і очікують на постачання новітніх Switchblade 600. Про це на брифінгу повідомив речник Повітряних Сил ЗСУ Юрій Ігнат.

Switchblade 300 — це одноразовий БПЛА-камікадзе, чиє завдання збільшити вогневу міць невеликих піхотних підрозділів за рахунок можливості поразки на дальності до 10 км, за допомогою заряду вибухівки, що доставляється за допомогою безпілотника. Сам Switchblade 300 важить близько 2,7 кг і може перебувати у повітрі до 10 хвилин.

Спеціалізація даного дрону – ураження невеликих неброньованих, слабоброньованих цілей та живої сили на дистанції до 10 км. Однак, крім цього, існує варіант, здатний перехоплювати ворожі БПЛА.

За даними ЗМІ США, Switchblade використовується разом з існуючими радарами та системами придушення, а перехоплення ворожого безпілотника відбувається у кілька етапів:

виявлення за допомогою РЛЗ;

після виявлення застосовуються методи радіоелектронної боротьби, щоб розірвати канал зв’язку дрону з оператором;

якщо дрон не піддається РЕБ, то запускається Switchblade, щоб фізично перехопити та знищити його.

Загалом ЗСУ мають отримати близько 700 Switchblade-300, перші з яких надійшли до України вже у квітні. У вересні міністерство оборони США (Пентагон) уклало контракт на постачання Збройним силам України нових ударних дронів-камікадзе Switchblade 600 на загальну суму в 2,2 млн дол.