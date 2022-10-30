Війна — день 249: окупанти продовжують штурмувати Бахмут, відмова росії від "зернової угоди"

Оперативно про головне 30 жовтня

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває вже 249 днів. Окупанти продовжують кидати солдатів на забій у безрезультатних спробах захопити Бахмут, але не досягли суттєвого прогресу ні там, ні на інших ділянках фронту. За оцінками генерала ЗСУ Ігоря Романенка, на фронті у росіян спостерігаються суттєві проблеми з бойовою технікою, через що їм доводиться кидати в бій навіть старі зразки, а ось перевага в артилерії продовжує зберігатися. Водночас через диверсії страждають російські війська в тилах, так напередодні окупантів змусила понервувати успішна атака безпілотників на базу чорноморського флоту в Севастополі, через що не виключається, що свої кораблі їм доведеться тримати якомога далі від українського кордону.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 30 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Увечері пролунав вибух на переправі біля Антонівського мосту поблизу Херсона, окрім того, місцеві телеграм-канали повідомляють, що у Севастополі спрацювали системи ППО.

Нагадаємо, про те, що відбувалося 27 жовтня, читайте у зведенні: "Війна — день 246: жорстокі бої на Донбасі, обстріли міст України ракетами і дронами тривають".

Дані за 28 жовтня доступні у матеріалі: "Війна — день 247: окупанти намагаються наступати на Донбасі, в Україні віялові відключення електроенергії".

З інформацією за 29 жовтня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 248: ЗСУ знизили темпи просування, а окупанти готуються до оборони у великих містах".