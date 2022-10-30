ЗСУ закінчать війну до літа 2023 року? Військовий експерт назвав умову

Українські військові мають отримати необхідну зброю, щоб війна швидше закінчилася

Війна в Україні може завершитись до початку наступного літа. Однак для цього українським воїнам дуже потрібна зброя.

У середині жовтня керівник головного управління розвідки МО генерал-майор Кирило Буданов поділився думкою про те, коли може закінчитися війна в Україні. За його словами, це може статися до літа 2023 року. Цей прогноз прокоментував також військовий експерт Олег Жданов, передає "УНІАН".

Експерт зазначає, що рф продовжує нарощувати сили та прагне до того, щоб збільшити кількість мобілізованих до 1,2 млн до літа 2023 року.

"Але я вам скажу так: ця кількість мобілізованих, вона не відіграватиме ролі, якщо у нас буде відповідний бойовий потенціал, якщо у нас будуть відповідні вогневі можливості. Вся проблема у вогневих можливостях нашої армії, вся проблема в кількості поставленого нам озброєння", — Сказав Жданов.

Він також підкреслив, що погоджується з прогнозом Буданова, що війна може закінчитися до початку літа 2023. Однак також на думку аналітика, війна могла припинитися ще до кінця 2022 року, але західні партнери не змогли організувати постачання озброєння бригадними комплектами, при тому, що головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний говорив про потребу 10-20 бригадних комплектів для створення контрнаступального угруповання.

"Але кількість озброєнь на сьогодні йде… ну, я б так сказав, за таким необхідним мінімумом. Але ніяк не для того, щоб ми могли розвивати контрнаступ. Чому так? Це політичне питання. Воно дуже складне, багатогранне. Тут варіантів може бути мільйон", — додав Жданов.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" повідомляло, що відомо про атаку безпілотників у Севастополі та долю "Адмірала Макарова".

Також портал новин "Телеграф" писав про те, що Буданов назвав чіткий термін звільнення Херсона.