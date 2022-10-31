Війна — день 250: окупанти окопуються на Херсонщині, а ЗСУ готуються до ривку на сході

Оперативно про головне 31 жовтня

Повномасштабне російське вторгнення в Україну триває вже 250 днів. Точні удари українських військових по позиціях росіян у Херсонській області змусив окупантів залишити насиджені позиції, наприклад під Чорнобаївкою, проте "евакуація" мирних жителів із регіону дає ясно зрозуміти, що росіяни просто так з правого берега Дніпра не підуть. Водночас ЗСУ продовжують наступ на лінії Сватове-Кремінна та готуються перерізати важливу транспортну артерію.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 31 жовтня, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

01:30 Роль чорноморського флоту рф знижено на 70%, тому він більше не може виконувати бойові завдання — експерт.

01:00 Українські зенітники збили на півдні російський штурмовик Су-25.

00:00 У командуванні ЗС ЗСУ кажуть, що десятки пілотів було відібрано для проходження навчання на літаках західного зразка. Зокрема йдеться про американські F-15 та F-16.

Нагадаємо, дані за 28 жовтня доступні у матеріалі: "Війна — день 247: окупанти намагаються наступати на Донбасі, в Україні віялові відключення електроенергії".

З інформацією за 29 жовтня можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 248: ЗСУ знизили темпи просування, а окупанти готуються до оборони у великих містах".

Про те, що відбувалося 30 жовтня, читайте у зведенні: "Війна — день 249: окупанти продовжують штурмувати Бахмут, відмова росії від "зернової угоди".