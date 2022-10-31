Окупанти можуть просуватися на Донбасі: карти боїв в Україні

Ворог зміцнює позиції у Херсонській області

Російський диктатор володимир путін навряд чи піде на застосування ядерної зброї в Україні, але все ще сподівається, що Україну перестануть підтримувати союзники. Виняток становитиме лише ситуація раптового краху російських збройних сил.

Він направляє з росії мобілізованих, як оцінюють аналітики Інституту вивчення війни, щоб посилити російську оборону та утримати позиції до кінця осені та моменту, коли бруд замерзне і дозволить просування по пересіченій місцевості. Дослідники вважають, що до закінчення війни та відновлення контролю над територією буде потрібно ще багато місяців.

Тим часом, українські військові продовжують вести наступальні операції на північному сході України. Росіяни створюють лінії оборони та умови відходу з Херсона.

Карта боїв в Україні

Схід України

Окупанти заявляють про український наступ у районі Первомайського, Табаївки, Берестового на Харківщині. Всі населені пункти знаходяться між Сватовим та Куп’янськом на відстані близько 20 км від обох. У Луганській області неподалік Сватового російські війська зруйнували міст через річку Червону і звинуватили в цьому українські сили.

Карта контрнаступу ЗСУ на північному сході України

На Донеччині росіяни заявили про захоплення двох населених пунктів — Водяного (4 км від Донецького аеропорту) та Павлівку (2 км від Вугледару). Аналітики зазначають, що український Генштаб не повідомляв про відбиття атак у цьому районі, що потенційно вказує на те, що російські твердження точні. Але у вечірньому зведенні даних Генштабу взагалі немає даних про відбиті атаки. Втім, є про обстріл — згадане Водяне перераховано серед міст під російським вогнем на Авдіївському напрямку. Також згадку про Майорськ на Бахмутському — росіяни заявляли про його захоплення, а українські військові нещодавно влучним ударом ліквідували там кілька сотень росіян. Ймовірно, що населений пункт захоплений частково.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Окупанти заявляють, що підготували оборону Херсона інженерними спорудами у Білозерці та Чорнобаївці. Частина артилерії із західного берега Дніпра може бути перекинута на інші напрямки. За даними ЗСУ, на південний захід Херсонщину завезли росгвардійців.

Російські сили продовжували обстрілювати українські позиції у Бериславському районі Херсонської області поряд із звільненими населеними пунктами. Один Су-25 після цього "вдало приземлили". Також українські авіатори атакували живу силу та техніку ворога. У Баштанському та Бериславському районі артилеристи знищили два склади з ворожими боєприпасами.

Карта боїв на півдні України

Раніше "Телеграф" публікував думку експерта, що вуличні бої у Херсоні можливі, але долю Маріуполя з авіабомбіжками він не повторить. На бажання росії продовжувати війну вказує і той факт, що навіть у російській верхівці не можуть домовитись — хочуть вони переговорів чи ні.