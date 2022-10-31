Звільнення Херсона: експерт розповів, чи варто чекати на запеклі вуличні бої за місто

Сили окупантів на Херсонському напрямку виснажуються, проте вони все ж готуються до боїв з українцями за місто

В окупованому Херсоні, який вже найближчим часом Збройні українські сили планують повернути до складу України, навряд чи варто чекати не вуличні бої, адже у таких військових протистояннях українці можуть зазнати втрат, як серед особового складу, так і серед мирного населення. Місто планують звільняти іншими способами.

Відповідну інформацію у своєму інтерв'ю для видання "УНІАН" озвучив військовий експерт Андрій Риженко, відповідаючи на запитання журналіста про те, яка зараз ситуація довкола Херсона та чи варто очікувати на вуличні бої у місті.

За його словами, після того, як окупаційна російська армія перейшла на правий берег Дніпра, їх забезпечення значно послабшало. Українські захисники заблокували угруповання ворога і не дають йому пройти далі. Наразі усі мости через річки Дніпро та Інгулець виведені з експлуатації, тож отримати додаткове підкріплення, а також боєприпаси та продовольство росіяни не можуть.

"Їм потрібно евакуювати велику кількість поранених, потрібно евакуювати загиблих, міняти й ремонтувати техніку. Їхня мобільна логістика сильно ослаблена. Вони почали намагатися це питання вирішити шляхом перевезень за допомогою барж, катерів, понтонів. Частково їм вдалося логістику якось відновити — на невеликий відсоток, тому що більшість вантажів, які йшли з Криму, потрапляли через Кримський міст. Зараз уже минуло місяці три, як вони живуть в цій обмеженій логістиці, сили теж виснажуються", — пояснив експерт.

За словами Риженко, Херсон дуже потрібен окупантам, адже це місто є єдиним обласним центром, який їм вдалося завоювати. Не менш важлива для них і Каховка, адже вона є входом до Північно-Кримського каналу, без якого кримський півострів існувати не може.

Що стосується можливих вуличних боїв під час деокупації Херсона, то експерт їх не прогнозує, запевняючи, що вони не потрібні ані росіянам, ані нам (українцям — ред.), мовляв, вибити загарбників з міста ЗСУ можуть і іншими способами.

"Я не думаю, що будуть вуличні бої. Вуличні бої нам теж не потрібні. Тому що, по-перше, ми втрачаємо своїх солдатів, по-друге, ми втрачаємо місцеве населення, по-третє навіщо ці бої, якщо їх можна вигнати іншими способами", — підсумував він.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як очільник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов прокоментував ситуацію, котра наразі спостерігається у захопленому росіянами місті.

Також нагадаємо, як військовий експерт Влад Волошин розповів, що окупанти поспіхом намагаються укріпити свої позиції у Херсоні, а також перекидають на цей напрямок додаткові сили та засоби для зміцнення свого ворожого угрупування.