ППО відпрацювала: стало відомо, скільки російських ракет збито над Україною

У понеділок, 31 жовтня, російські окупанти в черговий раз здійснили масований ракетний обстріл території України. Однак більшість ракет все таки було збито завдяки роботі протиповітряної оборони.

Про це повідомили в офіційному Telegram-каналі Командування Повітряних Сил Збройних Сил України. За їхньою інформацією, о 07.00 росіяни здійснили кілька хвиль ракетних атак по об’єктах критичної інфраструктури України. Із літаків-ракетоносців стратегічної авіації Ту-95/Ту-160 було випущено понад 50 крилатих ракет Х-101/Х-555 з півночі Каспійського моря та з району Волгодонська (Ростовська область).

"44 крилаті ракети було знищено силами та засобами Повітряних Сил у зонах відповідальності повітряного командування "Центр" – 18, повітряного командування "Південь" – 12, повітряне командування "Схід" – 9, повітряного командування "Захід" – 5!" — йдеться в повідомленні.

Звіт командування Повітряних Сил ЗСУ

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у понеділок, 31 жовтня, українців очікують масові аварійні відключення світла — в енергетичних компаніях і Офісі Президента розповіли, як це буде проходити.