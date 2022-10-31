"Є внесок і від Абрамовича": учасник переговорів з росією пояснив, навіщо Києву російський олігарх

Олігарха було залучено до багатьох гуманітарних питань, коли Україна спілкувалася з ООН

У переговорах між Україною та росією неодноразово брав активну участь російський бізнесмен та олігарх Роман Абрамович.

Новий голова Фонду держмайна Рустем Умєров в інтерв’ю "УП" розповів, на якому етапі у переговорах з’явився Роман Абрамович і яку він виконує роль.

За словами Умєрова, Абрамович почав виявляти участь, коли відкрився гуманітарний трек. Бізнесмен заявив, що головне для нього – зберегти життя людей. Крім того, він, як незалежна людина, яка не працює на державу, виявив бажання брати участь у переговорах.

На питання про те, чи є Абрамович посередником між українською владою та путіним, Умєров відповів, що не міг би так сказати.

"У росії немає іншої думки та іншої людини, яка приймає рішення. Всі люди, підлеглі йому, мають до неї доступ. Але приймає рішення тільки він. Тобто тут треба розділяти. Всі державні чиновники мають більший вплив, ніж незалежні. Але незалежні мають альтернативну точку зору. Тобто вони проходять як альтернативний канал комунікації", — сказав Умєров.

Також він додав, що Абрамовича було залучено до багатьох гуманітарних питань, коли Україна спілкувалася з ООН.

Варто зазначити, що з чуток Роман Абрамович міг показувати світові, що намагається бути корисним для України, щоб з нього були зняті санкції. Однак Умєров вважає, що найголовніше це вчинки, а від бізнесмена вони були.

"Чомусь ми постійно шукаємо зраду: цей поганець, цей зрадник, ці деякі. У цьому плані ми завжди зосереджуємося на військовополонених. Якщо людина робить хороші речі, треба говорити про хороші речі", — зазначив голова Фонду держмайна.

Рустем Умєров підкреслив, що Україні потрібні альтернативні канали та міжнародники та в цьому плані від російського бізнесмена є свій внесок.

"Без української сторони стовідсотково нічого не трапилося б — це десь 80% успіху. Але є ще 20%, для яких нам потрібні ці альтернативні канали та міжнародники. І тому в цьому плані там є внесок від Романа", — підсумував Умєров.

Нагадаємо, раніше президент України Володимир Зеленський, відповідаючи на запитання "Телеграфа" у квітні, заявив, що Роман Абрамович справді є членом переговорної делегації від росії та кілька разів він приїжджав до Києва.

Також видання "Телеграф" повідомляло, що Єрмак визнав, що російський олігарх Абрамович допоміг Україні.