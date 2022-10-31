Яка категорія чоловіків може виїхати за кордон та які потрібні документи: відповідь юриста

З собою на кордоні у чоловіка має бути три документи

З початку повномасштабної війни в Україні чоловіки віком від 18 до 60 років не можуть залишати межі країни. Є деякі категорії чоловіків, які є винятками. Наприклад, непридатні для проходження військової служби.

Виїзд за кордон дозволено щодо осіб, виключених із військового обліку на підставі рішення ВЛК про непридатність до військової служби, виходячи з положень п. 2-6 Правил перетину кордону та абз. 16 ч. 1 ст. 23 Закону України "Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію". Юрист онлайн-сервісу B2BConsult пояснила, які у чоловіка мають бути документи в такому разі, щоб він міг виїхати за кордон.

За її словами, якщо чоловіка за висновком ВЛК було визнано непридатним до військової служби за станом здоров’я на підставі пункту "а" статті 62 Розкладу хвороб, про що є відмітка у військовому квитку "непридатний до військової служби з винятком з військового обліку", він може виїхати за кордон.

Важливо зазначити, що для перетину кордону у чоловіка має бути зазначено у військовому квитку саме "виключено" з військового обліку, а не знято.

Список документів, які знадобляться для перетину кордону:

Паспорт;

Висновок/рішення ВЛК про непридатність;

Військовий квиток із позначкою "непридатний для військової служби, з виключенням з військового обліку".

Нагадаємо, що юрист пояснила, як і яка категорія чоловіків може залишити країну.

Також портал новин "Телеграф" повідомляв, що юрист роз’яснив, чи звільняє "білий квиток" від призову і хто непридатний до служби.