"Аналоговнєт", що збивається ЗСУ десятками – що собою являє гелікоптер Ка-52 окупантів

Ка-52 зайвий на сучасному полі бою, тому що не має однієї можливості доступної американському вертольоту 40-річної давності

У ніч на 31 жовтня окупанти зазнали нових втрат у військовій техніці, причому досить несподівані, оскільки в глибокому тилу — у Псковській області, прямо на військовій базі вибухнули два вертольоти Ка-52. Ще два за даними ГУР МО України було сильно пошкоджено.

Ка-52 як продовження вертольота 40-річної давності

На даний момент ударний вертоліт Ка-52 "Алігатор" — найсучасніший у повітряних силах окупантів, прийнятий на озброєння у 2011 році та вартістю $16 млн. Самі росіяни, за традицією, вважають його найкращим у світі.

Ка-52 є продовженням іншого вертольота — Ка-50 "Чорна акула". Почав розроблятися ще 1996 року і конструкційно є копією останнього, виробленого з 1984 року минулого століття.

За своїми тактико-технічними характеристиками Ка-52 — це вертоліт із загальною вагою майже 11 тонн і екіпажем з 2 осіб, здатний на короткий час підніматися до 5500 метрів і має швидкість близько 300 км/год з дальністю польоту в 460 км.

Озброєний вертоліт однієї 30-мм і двома спареними 23-мм гарматами, може нести до 12 протитанкових ракет, 4 ракет класу "повітря-повітря" або 80 некерованих ракет калібром 80 мм. Загальна вага озброєння може становити 2800 кілограмів.

Вертоліт на рівні американського "Апача" 40-річної давності і навіть гірший

Ка-52 часто порівнюють із другим наймасовішим вертольотом у світі — американським "Апачем", який навіть є ровесником Ка-50, прабатька "Алігатора". "Апач" почав вироблятися з 1982 року. Проте російський вертоліт у низці аспектів відстає від американської техніки 40-річної давності.

Американський Апач

Так, Ка-52 трохи швидше за "Апач" і маневреніший за нього, а також має три авіаційні гармати замість 1 у американського вертольота і на 4 некеровані ракети більше. При цьому Апач може нести 16 протитанкових ракет проти 12 у Ка-52.

Однак головною перевагою "Апача" є те, що його модифікація AH-64E Apache Guardian інтегрована в систему управління БПЛА і може керувати ними під час бою. З урахуванням реалій сучасного поля бою це дає американському гелікоптеру серйозну перевагу, правда лише тим модифікаціям, які переобладнані подібним чином, а їх кількість невідома.

За даними розвідки Великобританії, з початку агресії проти України Росія втратила вже 23 Ка-52, ще чотири були втрачені в ході різних аварій, а їх загальна кількість становить приблизно 130 одиниць.