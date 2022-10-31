Ракетні удари по Україні не пов'язані з ганьбою у Севастополі: генерал роз'яснив стратегію путіна

Колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко розповів "Телеграфу", чому насправді росіяни влаштували чергову ракетну істерику та як протистояти подібним ударам

У понеділок, 31 жовтня, Україна зазнала масованого ракетного удару з боку російського агресора. Щось подібне сталося рівно три тижні тому – 10 жовтня. Тоді, як і зараз, ворог цілеспрямовано бив по об’єктах критичної інфраструктури. Тоді, як і зараз, прикривав це якимось "діями у відповідь". Про те, чому насправді росіяни мали чергову ракетну істерику, а також – як протистояти подібним ударам, "Телеграфу" розповів генерал-лейтенант, колишній заступник начальника Генштабу ЗСУ Ігор Романенко.

Навіщо насправді росія б’є по об’єктах енергетики та зриває зернову угоду

"Росіяни намагаються представити чергову масовану ракетну атаку в Україні як відповідь на удар 29 жовтня по Севастополю. Традиційно брешуть – усім і собі", – упевнений генерал Романенко.

При цьому, за його словами, те, що сталося в Севастополі, в бухті, яка суперохороняється і де розташована основна база Чорноморського флоту рф, — історична з військової точки зору подія: використання у війні XXI століття повітряних та надводних безпілотних засобів, що призвело до суттєвих результатів.

"Те, що наш Генштаб не коментує цю подію, не бере на себе відповідальність за цю операцію, абсолютно вірно в умовах гібридної війни. Хто це був – американці, українці чи британці, – після перемоги розберемося. За відкритою інформацією, зокрема поширеною закордонними ЗМІ, удари до 9 повітряних безпілотників і до 7 надводних призвели до ураження 3-4 російських кораблів, включаючи черговий флагман Чорноморського флоту — "Адмірал Макаров", який раніше завдавав ударів "Калібрамі" по Україні", — зазначає Ігор Романенко.

Ця атака, впевнений він, має низку наслідків.

По-перше, політичні та іміджеві.

"Раніше американці словами відставних генералів попереджали росіян – якщо буде спроба використовувати тактичну ядерну зброю, то прийде відповідь (швидше за все – конвенційною зброєю) у вигляді ураження низки цілей, включаючи Чорноморський флот. А зараз ми побачили, що таке сакральне для росіян місце, як Севастополь, яке нібито охороняється у найбільшому ступені, отримує удар безпілотними засобами ураження", – пояснює експерт.

По-друге, є наслідки військові. Удар, наголошує генерал, прийшовся по флагману, а також, за деякими даними, по ракетному катеру, тральщику і навіть по складах на березі. "Адмірал Макаров" вже, схоже, не зможе певний час виконувати свої флагманські функції. Система зв’язку та управління пошкоджені. Було продемонстровано, що росіяни не можуть захиститися.

"Реакція росіян на це має такий самий алгоритм, як після підриву Кримського мосту. Його, нагадаю, підірвали 8 жовтня, а вже 10 жовтня був перший масований ракетний удар по об’єктах критичної інфраструктури України. А тепер – нова хвиля. Як би за Севастополь", – зазначає Ігор Романенко.

Насправді, акцентує генерал, і ракетна атака 10 жовтня, і атака 31 жовтня – це не наслідки принизливих для росіян ударів по Кримському мосту та бухті у Севастополі.

"Ці події просто використані як "казус беллі" (привід для війни). Так свого часу робила гітлерівська Німеччина з Польщею, подібним чином робив Радянський Союз із Фінляндією, – нагадує Ігор Романенко. – Штучно визначалася причина для агресії. Ось так і росіяни використовували свої поразки як для початку цілеспрямованого знищення критичної інфраструктури України (сподіваючись таким чином умовити Київ на переговори), так і для припинення зернової угоди (з економічними вигодами для себе, щоб купували їхнє зерно, їхні добрива). Нагадаю, що росіяни вже місяць готували світ до того, що зернову угоду буде зірвано".

Цікаво, продовжує генерал, що Туреччина, ООН, загалом НАТО вже зазначили, що не можна пов’язувати зрив тієї ж зернової угоди з Севастополем.

"Але росія є росія. Начхати вона хотіла на домовленості та на те, що всі "аргументи" притягує за вуха. Щоправда, треба віддати належне туркам, вони, своєю чергою, дали зрозуміти, що мають намір зберігати угоду", — зазначає експерт.

На думку Ігоря Романенка, створенням енергетичної кризи в Україні та продовольчої у світі путін сподівається якось переламати чи хоча б "заморозити" ситуацію на фронті, де ЗСУ відчутно тиснуть противника, особливо на півдні. Він і генерала Суровікіна поставив командувати окупаційними силами саме тому, вважає експерт. А той, виправдовуючи прізвисько "сирійський м’ясник", відразу завдав масованого ракетного удару по Україні.

Як Україні краще закрити небо

Генерал Романенко вважає, що Україні слід нарощувати можливості наших ППО та ПРО. Освоювати нову техніку.

"До нас зайшли вже і NASAMS, і IRIS-Т. Вони ефективно себе показують у протидії балістичним ракетам, тим самим "іскандерівським", – зазначає генерал. – Нагадаю, що комплекс IRIS-Т – ближнього радіусу дії, а NASAMS – середнього радіусу", залежно від переданих ракет".

На думку експерта, сьогоднішній результат – знищення 44 із понад 50 випущених по Україні вранці ракет – це дуже високі показники для ППО.

"Звичайно, не легше з точки зору того, що частина ракет досягла цілей у Київській, Дніпропетровській, Харківській, Запорізькій областях. Але треба розуміти, що стовідсоткового знищення цілей не може дати жодна сучасна система ППО, – пояснює генерал. – А щоб підвищувати ефективність, нам потрібно більше засобів протиповітряної та протиракетної оборони: окремі західні апологети кажуть, що у нас на складах зберігаються комплекси "Печора" (зенітний ракетний комплекс С-125 "Печора-2"), а також ЗС-23-2 (радянська 23-мм спарена зенітна установка, у складі двох авіаційних гармат, верстата, прицілу ЗАП-23, платформи з ходом, наземного прицілу Т-3) Мовляв, чому ми ними не користуємося?Насправді ЗС-23-2 ще з 2014-го активно працює і по повітряних, і по наземних цілях, зараз це лише нарощується. А комплекси "Печора" також б’ють по маловисотних цілях, включаючи безпілотники. І говорити, що цього не робиться, що ми щось своє маємо і не використовуємо, а тільки просимо на Заході, – це те ж саме, що лити воду на пропагандистський млин путіна".

Ігор Романенко зазначає, що найближчим часом до нас надходитиме потужне озброєння з Франції (зенітно-ракетні комплекси Mamba), Іспанії (протитанковий ракетний комплекс Toledo). Німці обіцяють дати більше IRIS-Т, американці ЗРК Hawk.

На думку експерта, нам гостро необхідні й сучасні літаки, хоч би покоління 4+. Це клас F-15, F-16, F-18. Також дуже потрібні ATACMS на реактивні системи залпового вогню (РСЗВ) HIMARS. Щоб бити на відстань від 300 км і далі.

"Йде нарощування угруповання збройних сил росії. За рахунок мобілізації, поставок озброєнь (і старих, що збираються, зокрема по всій Білорусі, і щодо нових — іранських). Росіяни не змінюють свого стратегічного принципу валу і масованості. А нам потрібно навчитися в цих умовах виживати – і перемагати. І тут велике значення ППО загалом та ПРО зокрема", – констатує генерал.