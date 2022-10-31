Запас обладнання вже використано: у ДТЕК зробили тривожну заяву щодо енергетики

Наразі енергетичні компанії продовжують працювати над вирішенням виниклих проблем

Після масованих обстрілів, які сталися з 10 жовтня і по сьогоднішній день, енергетичні компанії вже використали всі свої ресурси і не можуть забезпечувати повторний ремонт об'єктів енергетичної інфраструктури. Обладнання, яке їм потрібно, слід купити за кордоном, але з цим також є проблеми.

Про це розповів виконавчий директор ДТЕК Дмитро Сахарук в ефірі телеканалу ICTV. За його словами, це обладнання має захмарну вартість.

"Ми вже, на жаль, використали запас обладнання, який у нас був на складах після перших двох ворожих "хвиль атак", які відбуваються з 10 жовтня. Якусь кількість обладнання ми змогли придбати. Та жаль, вартість обладнання зараз вимірюється сотнями мільйонами доларів. Наразі вже є певні складності з купівлею цього обладнання, адже це дуже дорого", — пояснив Сахарук.

Крім того, він додав, що зараз компанія працює над тим, яким чином все ж таки придбати це обладнання чи отримати від партнерів України. Нині це є проблемою у всіх енергетиків.

Промова Сахарука

Як повідомляв "Телеграф" раніше, у понеділок, 31 жовтня, українцям слід очікувати аварійних відключень світла через обстрілими росіянами об'єктів критичної інфраструктури.