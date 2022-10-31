Зброя з України потрапила до рук злочинців? Спростовано новий небезпечний фейк росії

Видання готує спростування до свого інтерв’ю

У фінських ЗМІ напередодні з’явилося повідомлення про те, що західна зброя, яка прибуває до України, могла контрабандою потрапити до рук злочинних угруповань у Фінляндії. Втім, ця інформація виявилася фейком.

Спочатку цю інформацію озвучив старший комісар Національного бюро розслідування (Keskusrikospoliisi) Крістер Альгрен в інтерв’ю виданню Yle, який повідомив, що поодинокі екземпляри стрілецької зброї з України вже були знайдені у Швеції, Данії, Нідерландах, а тепер є попередня інформація, що злочинці готові. його контрабанди до Фінляндії.

Альгрен припустив, що можливими покупцями є представники фінських осередків трьох найбільших байкерських банд, а одна з них, Bandidos MC, нібито навіть має в українських містах своїх представників.

Українська сторона цю інформацію заперечує. Зокрема речник МЗС Олег Ніколенко повідомив, що відразу після цього відразу після публікації цього інтерв’ю українське посольство звернулося до фінської поліції за уточненням деталей.

"У відповідь фінська сторона повідомила про відсутність підтвердженої інформації або будь-яких конкретних фактів постачання контрабандної зброї з України", — зазначив він.

Крім того, цю інформацію не підтвердив і посол Фінляндії у Києві, а тому Ніколенко наголосив, що подібні повідомлення є черговою російською дезінформацією, яка спрямована на те, щоб посіяти страху у мешканців Європи та саботувати постачання озброєння в Україну.

Спростували інформацію і в пресслужбі МВС України, де наголосили, що російська пропаганда охоче провокує створення вигадок та міфів про те, що відбувається в Україні. Зокрема, вона користується роботою іноземних журналістів, які посилаються на неперевірені джерела.

Також повідомляється, що МВС звернулося до фінських колег та запросило надати докази наявності фактів виявлення зброї українського походження, на що отримало відповідь, що таких немає. Аналогічні запити були також надіслані в ще низку країн.

Відомство зазначає, що видання Yle своєю чергою готує спростування викладеної у матеріалі інформації, оскільки вона "дещо додумана журналістом і не відповідає словам представника поліції, у якого брали інтерв’ю".

Варто зазначити, що росія не вперше використовує тему нецільового використання зброї, щоб зірвати її постачання в Україну. Наприклад, подібна інформація вже з’являлася у західних ЗМІ у липні, коли повідомлялося, що американська зброя могла передаватися третім країнам. У Пентагоні ці повідомлення спростували.