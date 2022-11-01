Війна — день 251: в Україні віялові відключення світла, ЗСУ звільняють Луганщину

Оперативно про головне 1 листопада

Повномасштабне вторгнення російських військ до України триває вже 251 день. Україна поступово відновлюється після чергового масованого ракетного обстрілу росіян, скоєного напередодні, проте пошкодження енергетичної інфраструктури змушують владу та енергетиків продовжувати віялові відключення по всій країні. Тим часом ЗСУ ведуть запеклі бої з окупантами на Донбасі та загалом звільнили вже 9 населених пунктів у Луганській області.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 1 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Міністр оборони України Олексій Резніков та міністр оборони Чехії Яна Чорнохова обговорили ситуацію на фронті, а також постачання озброєння та техніки. "На порядку денному: 50+ проєктів щодо посилення української армії за участю Чехії", — повідомив Резніков.

Нагадаємо, дані за 29 жовтня доступні у матеріалі: "Війна — день 248: ЗСУ знизили темпи просування, а окупанти готуються до оборони у великих містах" .

З інформацією за 30 жовтня можна ознайомитися в трансляції: "Війна — день 249: окупанти продовжують штурмувати Бахмут, відмова росії від "зернової угоди" .

Про те, що відбувалося 31 жовтня, читайте у звіті: "Війна — день 250: росія завдала нового масованого удару, в Україні аварійних відключень світла".