Ворожі солдати не здатні усвідомити, що таке Україна та хто став на її захист

Російська армія, яка посилила свої наступальні дії на Донбасі, у своїй більшості є деморалізованою. І насамперед — не через великі втрати, а через початкову відсутність розуміння, за що саме вона бореться в Україні. На особливу увагу заслуговують так звані "добровольці", до лав яких набирають найрізноманітніших російських громадян. Замкомандира полку "Азов" Сергій Цисарук ("Мольфар") характеризує цю категорію військовослужбовців як "відбитих наглухо".

В інтерв’ю "НВ" він пояснив, що такі люди зазвичай просувають ідею "великої росії", при цьому навіть не розуміючи, що саме мають на увазі під цими словами. Відповідно, вони не розуміють, навіщо і за що воюють. Більшість таких добровольців впевнені в силі та непереможності армії рф, а коли починаються серйозні бої і, відповідно, втрати, у них різко падає бойовий дух.

"У них взагалі такого розуміння, що таке Україна, що таке українці немає, — говорить "Мольфар". — Вони ставляться до нас, як до другого сорту. Це абсолютний расизм, нацизм. І для більшості адекватних людей це було зрозуміло, вони звідти просто виїхали всіма можливими дорогами".

Багато російських військових користуються ідеєю "вєликодержавія", підживлюючи власну впевненість у тому, що росія — найсильніша і нібито непереможна країна. Однак багатьох із таких "завойовників" ЗСУ вже успішно переконали у зворотному, відправивши на той світ.

При цьому залишається частина тих, хто йшов на війну, впевнений, що бої в Україні закінчаться за кілька днів. Вони сподівалися, що конфлікт швидко затихне, на карті проведуть нові лінії, і кожна сторона займеться своїми справами.

"Просто тому, що ніхто не розумів, яка взагалі мета і яка ідея російської імперії, що для того, щоб вона існувала, її завдання постійно воювати. Тільки вони обрали супротивника собі не по зубах", — наголосив азовець.

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