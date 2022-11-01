Що буде з Україною та росією: Топ-3 актуальних прогнози щодо війни в Україні від голови ГУР Буданова

Яка доля чекає на Україну та росію наприкінці війни

Керівник Головного управління розвідки Міністерства оборони України Кирило Буданов завдяки своєму професіоналізму славиться вельми точними прогнозами, багато з яких уже збулися або почали збуватися. Так, наприклад, головний український розвідник дуже точно передбачив початок повномасштабної війни і те, як саме це відбуватиметься, а також те, що у серпні відбудеться переломний момент у протистоянні та багато іншого.

Спеціально для читачів порталу "Телеграф" ми склали Топ-3 актуальних прогнозу Буданова про перебіг війни, який ще тільки здійсниться.

1. Як і коли може закінчитися війна з Росії

Глава ГУР вважає, що війна з росією має завершитися до початку літа 2023 року. Про це Буданов розповів "Обозревателю".

"Наприкінці весни це все має закінчитися. До літа все має завершитись", — вважає Буданов.

Завершиться ж протистояння з Росією тим, що Україна поверне всі свої території і вийде на межі 1991 року. При цьому, згідно з прогнозом Буданова, до кінця поточного року українські воїни здобудуть значні перемоги на полі бою.

Також, ще в травні 2022 року Буданов заявив про те, які, на його думку, варіанти закінчення війни існують для Росії.

2. Що буде з Росією

Також, ще в травні 2022 року Буданов в інтерв’ю виданню "Новое Время" заявив про те, які, на його думку, варіанти закінчення війни існують для Росії. На думку начальника Головного управління розвідки України для Росії є два варіанти того, як закінчиться війна.

"Перший — розподіл Росії на три і більше частин. І другий — відносне збереження територіальної цілісності РФ при зміні керівництва країни" — вважає Буданов.

3. Визволення Криму

Глава ГУР МО України Кирило Буданов спрогнозував наступ ЗСУ на окупований Крим. За його словами, це може статися вже наступного року, проте конкретний період Буданов називати відмовився. Також офіцер зазначив, що повернути півострів можна лише за допомогою воєнної сили.

Нагадаємо, раніше видання "Телеграф" писало про те, що Кирило Буданов дав прогноз щодо вторгнення з Білорусі. На його думку, після втрати Херсона окупанти можуть перекинути свої боєздатні війська до сусідньої країни.

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