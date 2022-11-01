Росіяни розбомбили гімназію у Миколаєві, яка пережила дві світові війни та німецьку окупацію

У Мережі показали, як після обстрілу виглядає будівля гімназії

Російські окупанти продовжують запускати ракети по Миколаєву. Під час сьогоднішнього нічного обстрілу міста було зруйновано будівлі Миколаївського політехнічного професійного коледжу та Першої української гімназії імені Миколи Аркаса.

Експерт Офісу реформ Кабінету міністрів України Максим Гардус на своїй сторінці у Facebook прокоментував обстріл з боку росії та підкреслив, що гімназія імені Аркаса, яку розбомбили окупантів, пережила дві світові війни.

"Між іншим, це пам’ятка, у тому числі жіночої емансипації. Як відомо, боротьба за право жінок на освіту в Російській Імперії йшла повільно — але успішно під тиском громадськості. Тому в 1863 було відкрито Миколаївське жіноче училище 1-го розряду", — пише Гардус.

До 1870 року в цій будівлі вже була Миколаївська перша Маріїнська жіноча гімназія. Експерт зазначає, що сама будівля Маріїнської гімназії збудована у 1892 році за проектом архітектора Є. А. Штукенберга.

Максим Гардус також опублікував на своїй сторінці фото наслідків ракетних ударів по гімназії.

Перша українська гімназія імені Миколи Аркаса після ракетних ударів

Нагадаємо, що окупанти зруйнували Миколаївський професійний коледж фізичної культури, в якому навчалися фехтувальники Ольга Харлан та Олена Хомрова.

Також портал новин "Телеграф" повідомляв, що в Запорізькій області російські загарбники знищили відразу дві школи.