"Намагалися по-різному. Мене — били": медик з "Азовсталі" розповіла про умови у російському полоні (відео)

Медик з "Азовсталі" розповіла про примусові зізнання та нелюдські умови утримання в російському полоні.

Український військовий медик Вікторія Обідіна, звільнившись із полону росіян та росказала про тортури та нелюдські умови утримання. Про це українка розповіла в інтерв’ю "DW".

Медик ховалась у бункері заводу "Азовсталь" разом зі своєю маленькою дочкою Алісою, доки місто не захопили окупанти. З того часу маму і дочку розлучили. Вікторії погрожували, що віддадуть чотирирічну Алісу до дитячого будинку, але дівчинку вдалося перевести до Запоріжжя до родичів. Дитина не бачила свою матір півроку.

31 травня Вікторію помістили до ізолятора тимчасового тримання, де були жахливі умови. Відсутні були засоби гігієни, а в душ водили один раз на тиждень і то не завжди. Жінки зазнавали тортур, зокрема Вікторію били.

"Багато дівчат катували, по-різному. І електрошокерами і всім на світі", — Вікторія Обідіна.

Але пізніше жінку перевели до Оленівки, де за словами полонянки, умови були ще гіршими.

"Камери маленькі, десь 3 на 4 метри, де жили 11 осіб. Це була двомісна камера, а потім перевели до шестимісної, де жили вже 24 особи", — розповіла Вікторія Обідіна.

Медик розповіла, що воду, яку давали полоненим, набирали зі ставки і в ній навіть попадались мальки. Жінки лежали по двоє на одному ліжку, а тим, кому не вистачало місця, лягали на підлозі.

У концтаборі в Оленівці до жінок ставилися краще, ніж в ізоляторі тимчасового тримання, але знущалися з українських військовослужбовців, особливо — з азовців.

Вікторія Обідіна провела у полоні кілька місяців. Жінка змогла повернутись додому 17 жовтня під час чергового обміну полоненими. Тоді Україні вдалося звільнити 108 жінок серед яких були як військовослужбовці так і цивільні особи.

Нагадаємо, раніше портал "Телеграф" писав про те, що брат зірки серіалу "Коли ми вдома" потрапив у російський полон і вже понад півроку перебуває там.

Раніше "Телеграф" писав, що голова Чечні Рамзан Кадиров опублікував відео з українськими полоненими, яких йому нібито "подарував" син. Користувачів Мережі обурив відеоролик, а багато хто вважає його постановочним.