Надводні дрони ЗСУ отримали ще навесні? Чим Україна могла вдарити кораблями окупантів у Севастополі

ЗСУ могли отримати дрони для бойових випробувань із США ще навесні

У суботу, 29 листопада, на раптовий удар зазнала військово-морська база Чорноморського флоту Росії в Севастополі, в тимчасово окупованому Криму, в ході якого пошкодження отримали кілька російських кораблів окупантів. У Міністерстві оборони Росії заявили, що атака пройшла з використанням дронів, причому не тільки повітряних, але і надводних USV (Unmanned Surface Vehicle).

Треба сказати, що безпілотні надводні дрони USV це зовсім не новинка, ще за часів Другої світової війни їх використовували у військових цілях як судна-мішені та для розмінування підводних акваторій портів.

Sea Hunter та ULAQ – які існують надводні дрони

Однак справжній інтерес до судів даного типу виник буквально кілька років тому, коли низка країн розпочала активну розробку безпілотних надводних засобів для їх використання у бою.

Так, у США в 2016 році почалися випробування судна типу USV — Sea Hunter, що представляє собою судно завдовжки 40 метрів і водотоннажністю 135 тонн, здатне пропливти на дистанційному управлінні до 19 тисяч кілометрів. Щоправда офіційно дані суду поки що нічим не озброюються, оскільки випробування продовжуються, після їх закінчення судно планується використовувати як мисливець за підводними човнами.

У Туреччині також у 2016 році розпочали розробку свого надводного дрону – ULAQ. Його планується озброїти ракетами та торпедами, здатними вражати ворожі кораблі та наземну техніку загальною вагою до 2 тонн. Правда радіус дії таких суден значно нижчий ніж у американських Sea Hunter – близько 400 км від оператора, що дистанційно управляє кораблем.

Також у США є ще два види USV – Ranger та Nomad, які офіційно також нічим не озброєні, але у вересні 2021 року на борту USV Ranger розмістили контейнерну пускову установку зенітних ракет RIM-174 Standard ERAM для експерименту. Як стверджувалося тоді, пуск ракет із надводної безпілотної платформи був вдалий.

У Севастополі випробували нову техніку США?

Однак офіційно все ж таки всі дрони не озброюються, і до того ж зовсім не є камікадзе, які призначені для одного удару. Тим часом ще у квітні американські ЗМІ стверджували, що до пакету військової допомоги Україні увійшли якісь "безпілотні кораблі берегової оборони". Можливо, саме вони й були використані в жовтні на рейді Севастополя.

З іншого боку, що це за "безпілотні кораблі берегової оборони" — невідомо, а на сайті Міністерства оборони США це озброєння не згадується.

Зазнаючи втрат на морі окупанти продовжують посилювати свої ракетні сили за рахунок закупівлі та розгортання іранських ракет, проти яких українська ППО поки що безсила.