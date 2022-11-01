Українці збирають на допомогу армії старі мікрохвильовки: навіщо вони потрібні

Одна деталь в мікрохвильовці конче необхідна українським військовим

Українці протягом останніх місяців повномасштабної війни не втомлюються брати участь у благодійних акціях і донатити на армію, ми навіть в силах купити цілий супутник. Трапляються і досить специфічні волонтерські оголошення: зараз для військових збирають старі мікрохвильові пічки. З їх допомогою бійці "обдурюють російські ракети".

Мікрохвильовкі потрібні нашим бійцям через те, що в приладі є спеціальний пристрій, який має назву "магнетрон". Деталі про збір розповів у Facebook засновник та керівник Центру здоров'я і реабілітації, Школи здоров'я "Грефі" Вадим Залеський.

Так, магнетрон допоможе робити "обманки" для ворожих ракет, адже цей пристрій імітує випромінювання РЛС (радіолокаційна станція). НВЧ-пічки, які не працюють, можна передати Олександру Буцанову. Він пояснив, що магнетрон — це елемент, який розігріває їжу у мікрохвильовці. Завдяки ним військові роблять пастки для ракет, які наводяться по радіохвилі. Таким чином вдається імітувати систему РЛС, яка дуже багато коштує, а за фактом її "заміняє" маленький магнетрон. Завдяки таким "обманкам" ворожа ракета летить у пастку.

Буцанов закликав звертатися до нього через Facebook, якщо маєте бажання передати зламану НВЧ чи магнетрон українським захисникам.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що волонтери Сергій Притула та Сергій Стерненко зібрали гроші на закупку ударних дронів українського виробництва. Ці пристрої допоможуть прискорити Перемогу.