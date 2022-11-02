Один із документів при виїзді чоловіків за кордон більше не працюватиме: у чому причина

Ця довідка провокує можливість "підзаробити" у несвідомих громадян

Уряд виключив довідку до акта огляду медико-соціальної експертної комісії, за якою велика категорія людей могла виїхати з України, з переліку документів, що дають можливість перетину кордону. Вони вважають, що такий документ призводить до корупційних ризиків.

По це йдеться в постанові №1212, яку прийняв Кабінет Міністрів України 28 жовтня і вніс зміни до Правил перетинання державного кордону громадянами України. Так, довідка МСЕК більше не спрацює як один із документів при виїзді чоловіків за кордон.

Раніше відповідно до пункту 2.1 цих Правил у разі введення на території України надзвичайного або воєнного стану перетинати державний кордон мали право особи з інвалідністю за наявності документів, що підтверджують інвалідність одним із перелічених документів на вибір:

довідки до акта огляду медико-соціальною експертною комісією, тобто з формою первинної облікової документації № 157-1/о;

посвідчення, яке підтверджує відповідний статус;

пенсійне посвідчення чи посвідчення, що підтверджує призначення соціальної допомоги відповідно до законів України "Про державну соціальну допомогу особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю", "Про державну соціальну допомогу особам, які не мають права на пенсію, та особам з інвалідністю", в яких зазначено групу та причину інвалідності;

довідка для отримання пільг особами з інвалідністю, які не мають права на пенсію чи соціальну допомогу, за формою, затвердженою Мінсоцполітики.

Проте, відповідно до прийнятих змін, довідка до акта огляду МСЕК виключена з цього переліку. Уряд вважає, що вона призводить до "корупційних ризиків". Справа в тому, що довідка не містить даних, які дозволяють ідентифікувати особу, яка її надає, тому наявні ризики щодо можливості її підроблення.

"Реагуючи на доручення Президента щодо розгляду петиції про заборону виїзду чоловікам за кордон, а також для унеможливлення фальсифікації довідок, зменшення корупційних ризиків і зловживання службовим становищем працівників МСЕК й лікарів медичних закладів при встановленні групи інвалідності, та – як наслідок – припинення схем, які з’явились для організації виїзду військовозобов’язаних чоловіків, були внесені відповідні зміни до переліку документів, що дають право на перетин кордону", — пояснили в МОЗ.

Як повідомляв "Телеграф" раніше, один із пунтків пропуску на українсько-угорському кордоні тимчасово перестав працювати — де він знаходиться.