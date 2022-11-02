У росії обговорюють застосування ядерної зброї у війні проти України — ЗМІ

Ядерна зброя може зробити деякі частини України непридатними для життя

Уряд росії обговорює застосування ядерної зброї на території України. У той же час офіційні особи у Вашингтоні заявляють, що вони не бачать жодних маніпуляцій з цим видом озброєння на території рф.

Як пише газета The New York Times, посилаючись на офіційні особи США, особисто путін не був присутній на цих обговореннях. Проте навіть той факт, що військові та керівництво росії ведуть таку дискусію, "стривожило адміністрацію Байдена".

У матеріалі зазначається, що факт обговорення застосування ядерної зброї може показувати, наскільки російські генерали розчаровані невдачами на місцях.

За оцінками Міноборони США, росія має у своєму арсеналі до двох тисяч одиниць тактичної ядерної зброї.

Військові експерти вважають, що застосування такого виду озброєння у війні проти нашої країни може призвести до загибелі тисяч людей і зробити деякі частини України непридатними для життя.

Нагадаємо, раніше "Телеграф" писав про те, що заступник Радбезу Росії Дмитро Медведєв вибухнув черговою скандальною заявою. Політик відкрито пригрозив ядерною зброєю у разі, якщо Україна поверне контроль над окупованими Росією територіями.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що Україна не єдина країна, яку в Росії могли розглядати для завдання ядерного удару. За даними ЗМІ, на території Німеччини також були цілі для Росії.