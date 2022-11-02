"Вони хворі?": Зеленський емоційно висловився про росію (відео)

рф продовжує атакувати Україну ракетами

Володимир Зеленський прокоментував ракетні удари росії по українських містах і заявив, що з країною-агресором нема про що вести переговори, після подібних дій з їхнього боку.

Президент дав інтерв’ю чеському телебаченню, в якому висловився про військові злочини росії, майбутню перемогу України у війні та торкнувся теми переговорів з рф.

Зеленський зазначив, що у випадках, коли росія пропонує вирішити питання дипломатичним шляхом, вона бреше, а потім продовжує обстрілювати міста України ракетами.

"Вони божевільні, вони хворі? Я не можу зрозуміти, про що з ними говорити, якщо вони атакують нас 54 ракетами за пів дня? Мені здається, вони живуть на іншій планеті", — сказав Зеленський.

На запитання про те, чи можуть бути будь-які компроміси з боку України, президент відповів однозначно, що країні потрібна лише перемога.

"Це не питання компромісу. Звичайно, лише перемога. Але вони мають зробити кроки назад, відступити", — додав Володимир Зеленський.

Нагадаємо, що російські окупанти продовжують обстрілювати об’єкти енергетики України. По ним з початку війни було зафіксовано 85 обстрілів.

Також видання "Телеграф" повідомляло про те, що Україна прийняла рішення відмовитися від проведення будь-яких переговорів з росією, поки при владі перебуває путін. Данилов пояснив таке рішення.