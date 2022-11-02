Майбутня поїздка до Криму та найбільша помилка України: головне з нового інтерв'ю Зеленського

Український гарант дав відповіді на найпоширеніші запитання, котрі цікавлять усю світову спільноту

Президент України Володимир Зеленський поспілкувався з журналістами чеського телебачення та розповів у своєму новому інтерв'ю про те, які повномасштабне російське вторгнення змінило українців, підняв питання масштабної підтримки чеських громадян та відносини між країнами. Не забув український гарант і прокоментувати воєнні злочини окупантів, а також майбутню повноцінну перемогу України над агресором.

У цьому матеріалі "Телеграф" вирішив зібрати найважливіші тези українського лідера, на термін правління котрого припала надважка ноша російського вторгнення.

Підштовхування до компромісів із агресором

Я думаю, що деякі лідери країн, звичайно ж, хотіли б…Я не хочу зараз давати свою оцінку цьому, тому що це не має значення. Для мене не важливо, що хтось намагається підштовхнути мене… Ми уже там були (у перемовинах з рф – ред.). Для нас там нічого нового, ніяких сюрпризів. Я вже знаю, чим ця історія закінчиться. Тож я не хочу чекати на кінцівку, бо це не буде "щасливим кінцем" з цією країною, із цим "сусідом". Ми маємо побудувати дуже прагматичні відносини, тому що вони дуже небезпечні, вони дуже великі. Зараз ми бачимо результати їхньої політики.

Повернення до переговорів

Вони божевільні, вони хворі? Про що з ними говорити, якщо вони атакують нас 54 ракет за півдня? Ці люди ніби живуть на іншій планеті.

Чи закінчиться війна, якщо Крим та Донбас залишаться у рф

У нас вже є досвід замороженого конфлікту. Кожна сторона чекатиме, доки ми будемо готові деокупувати їх. Тому це не про мир і не про кінець війни. Розмова про переговори та компроміси з росією буде можлива лише коли вона піде за межі 1991 року. Вони (росіяни — ред.) можуть чекати, коли ми деокупуємо наші території — ми втратимо багато людей і вони втратять багато людей. Це трагедія, тому вони можуть відступити за наші кордони і все. Потім вони можуть сказати: давайте шукати не компроміс, а якесь рішення, як жити у найближчі сто років.

Про майбутню поїздку на кримський півострів

Я поїду до Криму. Я дуже хочу побачити море одразу після перемоги України. Однак, що робити взимку на морі? Я поїду туди, коли буде тепло.

Ядерний шантаж

У зв'язку з тим, що така загроза існує, я взагалі не хочу її оцінювати. Але я не думаю, що ми повинні боятися цього. Вони можуть щось робити, а можуть і не робити, але ми не повинні серйозно ставитись до них, ультиматумам та тиску з метою виконання їх умов шляхом застосування (ядерної — ред.) зброї.

Безпечність — найбільша помилка

Ми в Україні протягом 30 років не будували сильну систему безпеки, тому що не очікували від них настільки агресивних кроків. Це була найбільша помилка нашої країни, української політики

Пріоритети після перемоги

Після цієї війни особливо предметно всі будуть ставитися до безпеки. Я вважаю, що безпека буде пріоритетом номер один. Ми розіб'ємо росію на нашій землі, але це не означає, що не повернеться через 10-20 років. Хочеться вірити, що вони змінять своє ставлення до миру та до свого суспільства.

Раніше "Телеграф" повідомляв, як український президент Володимир Зеленський у своєму попередньому інтерв'ю німецькому виданню прокоментував ризики ядерного удару по Україні, партнерство з Європою, а також пояснив, хто з лідерів держав-партнерів підтримував його найбільше початку повномасштабного російського вторгнення.