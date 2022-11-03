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Близько 6 на день: експерти підрахували кількість убитих в Україні російських офіцерів

Автор
Геннадій Лубенець Геннадій Лубенець
Дата публікації
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Знищена російська техніка Новина оновлена 03 листопада 2022, 01:30
Знищена російська техніка

Дані надійшли з російських джерел, тобто реальна цифра може бути ще вищою

За весь час російського вторгнення в Україну ЗСУ вдалося ліквідувати майже півтисячі вищих офіцерів окупаційної армії.

Як повідомляється в телеграм-каналі Страткому ЗСУ, відповідні дані отримали експерти OSINT (розвідка з відкритих джерел). За їхніми даними, станом на 1 листопада втрати серед російських офіцерів становили 1402 особи, тобто близько 5,7 на день.

Зазначається, що із загальної чисельності частка старших офіцерів становить 26%.

Ці дані засновані на повідомленнях про загибель або похорон, які надійшли з російської сторони, тобто реальне число може бути ще вищим.

Таким чином вдалося отримати інформацію про ліквідацію в Україні:

  • 2 генерал-лейтенанти;
  • 8 генерал-майорів;
  • 44 полковників;
  • 98 підполковників;
  • 193 майорів;
  • 279 капітанів;
  • 471 старших лейтенантів;
  • 235 лейтенантів;
  • 72 військові іншого рангу.

Як повідомлялося раніше, наразі найбільш запеклі бої в Україні йдуть на Донецькому напрямку. Зокрема, продовжується атака на Бахмут та населені пункти навколо нього. За даними російських джерел, на південний захід від Донецька почався новий наступ — окупантів цікавить район Вугледару.

Теги:
#Україна #Росія #Війна