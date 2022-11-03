Ворог зазнає втрат на Донбасі, але не зупиняється: актуальні карти боїв в Україні

Окупанти готують населені пункти Херсонщини до оборони — виселяють людей та обладнають вогневі точки

Українські військові продовжують операції в районі Сватового та Кремінної, але росіяни намагаються їм завадити. У районі Бахмута та на захід від Донецька ворог намагається прорватися і завдає ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктів.

Як зазначають в Інституті вивчення війни, росіяни зазнали на цьому напрямі втрати та їхнє просування сповільнилося. Перераховують поранених і в Токмаку, і в Мелітополі — за даними Генштабу ЗСУ, туди звозять важкопоранених окупантів.

На Херсонщині вздовж Дніпра росіяни продовжують оборонні операції. Окрім військових цілей, вони продовжують депортувати українців, відбирати підприємства на окупованих територіях.

Карта боїв в Україні

Схід України

Бої навколо району Сватове-Кремінна продовжуються. Повідомляється про зіткнення в районі Ягідного, Миколаївки, Орлянки, Куземівки, нібито там росіяни відбили українські атаки. У районі Кремінної бої можуть йти біля Макіївки, Площадки, Червонопопівки. Останній населений пункт важливий, оскільки дає доступ до траси між Кремінною та Сватовим. За даними українських військових, відбити атаку росіян вдалося у Макіївці, Невському, Білогорівці. Як зазначають аналітики, росіяни можуть атакувати на південь та захід від Кремінної, щоб намагатися стримати наступ Сил оборони України. Українські військові відбили атаки на цьому напрямку.

Карта контрнаступу на північному сході України

На Донеччині росіяни продовжують наступ у районі Бахмута, українські військові відбивали атаки на саме місто і на північному сході та півдні від нього. Прорвати оборону України в цьому напрямі намагаються прорвати "вагнерівці". Околиці Бахмута, Соледара та Донецька зараз є епіцентром бойових дій на фронті.

Росіяни не зупиняють настання і на лінії Авдіївка-Донецьк. Українські військові відбивають атаки, але їх поливають вогнем та атакують авіацією. На південний захід від Донецька просування росіян далеке від успіху. Попри використання "Шахедів-136" у районі Вугледару, є дані про втрати росіян. Повідомляється, що ворог намагається захопити Павлівку та Новомихайлівку, але поступ сповільнився. Це може бути підготовкою до спроб захопити Вугледар.

Карта боїв у Донецькій області

Південь України

Ворог продовжує готуватися до оборони вздовж річки Дніпро у Херсонській області. Окупанти встановлюють залізобетонні "доти" у Голій Пристані, маскують вогневі точки у Каховці. Йдуть локальні бої — відомо про зіткнення за 40 км на північний схід від Берислава, у Дудчанах із російськими розвідгрупами.

За даними ОК "Південь", триває робота з руйнування логістики окупантів та знищення бронетехніки. Серед іншого склади боєприпасів, цистерни з паливом, танки, РСЗВ, інженерні машини. Росіяни продовжують евакуювати населені пункти із лівобережної, західної частини Херсонської області. З Горностаївки вивозять лікарню, у Новій Збур’ївці дали кілька днів на самостійну евакуацію, загрожуючи депортацією.

Карта боїв на півдні України

Як раніше повідомляв "Телеграф", саме атаки на Донеччині президент України Володимир Зеленський назвав найбільш активними — росіяни атакують десятки разів на день. Також були оприлюднені супутникові знімки Севастопольської бухти — на них видно корабель того ж класу, що і флагман Чорноморського флоту росії з пошкодженнями.