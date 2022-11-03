"росія любить воювати взимку": з якими складнощами зіштовхнуться ЗСУ найближчим часом

Зима несе з собою зміну кількох важливих факторів бойових дій

Російські окупанти продовжують атакувати Україну, але все більше воєнних експертів відмічають, що ворог затягує війну на зиму. В цю пору року війна складніша через погодні умови.

Схильність росіян воювати взимку відзначив і колишній речник Генштабу ЗСУ, воєнний експерт Владислав Волошин. Він розповів, що для війни взимку характерні кілька відмінностей від теплого сезону. Перше, звісно, це коротший світловий день, інша невіддільна частина — холод. Та взимку відмінність ще й в палітрі бойових дій та можливостях сховатися.

Волошин зазначає, що зимою немає де ховатися — видно набагато далі, а кількість кольорів обмежена — чорний, білий та сірий. Якщо використовувати дрони, то їм краще видно щось не накрите або сліди. Маскування та захист в таких умовах складніші. Демаскувати може і дим, і навіть невеликий вогник. Через це бойові дії будуть вестися абсолютно інакше, наголошує Волошин.

Раніше "Телеграф" розповідав, що зміна погоди ускладнить навіть пересування — колісна техніка буде в'язнути в вогкому ґрунті через дощі чи сніг без морозів. Війна за таких обставин стає більш орієнтованою на артилерію, окрім варіантів з морозом чи сухою погодою.