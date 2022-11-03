Швеція може передати Україні 12 САУ Archer: аналог "Богдани", завдяки якій звільнили Зміїний

Archer розроблений спеціально для пересування найскладнішою місцевістю

Швеція може поставити Україні необхідну зброю. Тому з високою ймовірністю у українських воїнів незабаром з’являться самохідні артилерійські установки Archer або, як їх ще називають, "лучники".

У рамках оборонної політики, яку Швеція погодила, держава почне активніше допомагати Україні у боротьбі з російськими окупантами. Тобто країна постачатиме військову допомогу, яка стане у нагоді безпосередньо на полі бою. Про це Міністр оборони Швеції Пол Йонсон розповів в інтерв’ю Dagens Nyheter.

Раніше відбулася зустріч Пола Йонсона та міністра оборони України Олексія Резнікова. У ході шведський чиновник пообіцяв із боку Стокгольма активну військову допомогу. Однак про яке саме озброєння йшлося, він не уточнив.

Найімовірніше Україна може отримати САУ Archer. Наприкінці серпня ексглава МЗС Швеції Анн Лінде повідомляла, що питання про передачу саме цих самохідних артустановок опрацьовується.

Що відомо про САУ Archer або "лучник"

Шведська 155-мм багатоцільова самохідна артилерійська установка FH77 BW L52 "Archer". Її характерною особливістю є повна автоматизація процесу заряджання гаубиці під час стрілянини і як наслідок скорочення розрахунку зброї до 3-4 осіб.

САУ Archer

Кабіна екіпажу має легке бронювання, яке забезпечує захист розрахунку від зброї масового ураження.

"Лучник" був розроблений спеціально для пересування найскладнішою місцевістю. При цьому його швидкість руху може досягати 70 км/год. Снаряди можуть бути випущені на дистанції до 40 км звичайними 155-мм боєприпасами та до 60 км високоточними керованими боєприпасами, включаючи "Екскалібур".

"Це одна з найпросунутіших артилерійських систем у світі... Екіпаж стосується боєприпасів тільки при їх завантаженні в машину, після чого все робить автоматика. Завантаживши боєкомплект у 21 одиницю, машина повністю готова до бойового використання", — сказав Рябух.

САУ Archer також можна порівняти з гаубицею "Богдана", завдяки якій вдалося звільнити острів Зміїний.

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