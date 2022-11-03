Розвідники назвали вражаючі цифри щодених втрат росіян у техніці

рф почала закупати техніку зі старих запасів білорусів

Станом на середину жовтня загальні втрати окупаційної російської армії у бронетехніці сягнули понад 40 одиниць лише за один день.

Відповідну інформацію у четвер, 3 листопада, оприлюднила пресслужба Міністерства оборони Британії, відзначивши, що, згідно з даними, які вдалося встановити розвідникам, армія росії у боях з українськими Збройними силами, ймовірно, розчарована тим, що вимушена воювати у старих бойових машинах піхоти. Ба більше, самі окупанти називають їх "алюмінієвими банками".

Зокрема, у середині жовтня завдяки потужному українському контрнаступу втрати російської бронетехніки зросли понад 40 одиниць лише за одну добу, що приблизно еквівалентно боєздатності цілого російського батальйону.

Крім того, упродовж останніх тижнів росія, скоріше за все, почала закуповувати не менше 100 додаткових танків та бойових машин піхоти у Білорусі.

"Бронетанкові частини та артилерія займають центральне місце у способі ведення війни росії; війська в Україні нині мають проблеми через труднощі з пошуком як артилерійських боєприпасів, так і достатньої справної бронетехніки на заміну", – йдеться в тексті британського огляду.

Раніше "Телеграф" повідомляв, що на тлі потужного українського контрнаступу на Харківщини лише за один тиждень втратили бойової техніки на понад пів мільярда доларів.