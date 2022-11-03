Батько двох дітей та затятий фанат "Динамо": Україна втратила ще одного захисника (фото)
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Чоловік був знавцем військової справи, захищав Україну не перший рік
Попри значні успіхи українських військовослужбовців на фронті, розв’язана росією війна забирає життя кольору української нації. Так, 3 листопада стало відомо про смерть старшого лейтенанта ЗСУ Олексія Рубцова. Чоловік захищав Україну не перший рік, був знавцем військової справи та пішов із життя у званні старшого лейтенанта.
Трагічні новини повідомив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук, передає "Телеграф". За його даними, Рубцов загинув під час виконання чергового бойового завдання.
Андрія Рубцова характеризують виключно з позитивного боку: був чесною, порядною і дуже освіченою людиною. Макарук підкреслює, що був знайомий із загиблим особисто, тому це стало величезною втратою. Втім, за його словами, багато зі смертю цього військовослужбовця втратила і вся Україна.
У старшого лейтенанта Рубцова залишилися молода дружина Ірина та двоє неповнолітніх дітей. Відомо, що чоловік навчався у Київській школі економіки, а також був затятим уболівальником футбольної команди "Динамо". На матчі улюблених спортсменів він їздив навіть до інших країн.
Зазначимо, що, судячи з публікацій загиблого військовослужбовця в соцмережах, він був одним із бійців 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.
Раніше "Телеграф" розповідав про долю судді-добровольця Дмитра Константинова. Життя чоловіка трагічно обірвалося на Харківщині через ворожу міну.
Також ми писали про смерть капітана збірної України з американського футболу Дмитра Сербіна. На жаль, він також загинув під час виконання бойового завдання на фронті.