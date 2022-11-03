Батько двох дітей та затятий фанат "Динамо": Україна втратила ще одного захисника (фото)

Чоловік був знавцем військової справи, захищав Україну не перший рік

Попри значні успіхи українських військовослужбовців на фронті, розв’язана росією війна забирає життя кольору української нації. Так, 3 листопада стало відомо про смерть старшого лейтенанта ЗСУ Олексія Рубцова. Чоловік захищав Україну не перший рік, був знавцем військової справи та пішов із життя у званні старшого лейтенанта.

Трагічні новини повідомив речник міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm Михайло Макарук, передає "Телеграф". За його даними, Рубцов загинув під час виконання чергового бойового завдання.

Андрія Рубцова характеризують виключно з позитивного боку: був чесною, порядною і дуже освіченою людиною. Макарук підкреслює, що був знайомий із загиблим особисто, тому це стало величезною втратою. Втім, за його словами, багато зі смертю цього військовослужбовця втратила і вся Україна.

Андрій Рубцов

Так військовослужбовець виглядав в "цивільному" житті

У старшого лейтенанта Рубцова залишилися молода дружина Ірина та двоє неповнолітніх дітей. Відомо, що чоловік навчався у Київській школі економіки, а також був затятим уболівальником футбольної команди "Динамо". На матчі улюблених спортсменів він їздив навіть до інших країн.

Зазначимо, що, судячи з публікацій загиблого військовослужбовця в соцмережах, він був одним із бійців 72 окремої механізованої бригади ім. Чорних Запорожців.

Раніше "Телеграф" розповідав про долю судді-добровольця Дмитра Константинова. Життя чоловіка трагічно обірвалося на Харківщині через ворожу міну.

Також ми писали про смерть капітана збірної України з американського футболу Дмитра Сербіна. На жаль, він також загинув під час виконання бойового завдання на фронті.