Заяви росії про "брудну бомбу" України: МАГАТЕ провело перевірку та зробило висновок

Перевірку анонсували після заяв росії

МАГАТЕ після нещодавної заяви директора Агентства Рафаеля Гроссі про перевірку двох українських атомних об’єктів не знайшло ознак ядерної активності в Україні. Експерти міжнародної організації проводили перевірку у зв'язку із заявами російської федерації про підготовку провокації з "брудною бомбою".

Мова йде про перевірку в Інституті ядерних досліджень Національній академії наук України у місті Києві та Східному гірничозбагачувальному комбінаті у Жовтих Водах Кам'янського району Дніпропетровської області. Міністерство оборони росії на брифінгу для журналістів у понеділок назвало ці два об'єкти причетними до схеми створення ядерної зброї.

Нагадаємо, що раніше російське керівництво почало поширювати фейки про створення в Україні "брудної бомби", на що відповіли українські високопосадовці.

Експерти також розповіли "Телеграфу", що означає переміщення країнами Заходу ядерних боєголовок. Українці тим часом почали активно жартувати в мережі щодо "брудної бомби" і зняття США з озброєння однієї з боєголовок.