Війна — день 254: окупанти здійснюють десятки атак на Донбасі, ЗСУ тримають оборону

Оперативно про головне 4 листопада

Повномасштабне вторгнення військ росії в Україну триває вже 254 дні. Незважаючи на обстріл інфраструктури України та зростання наступальної активності на фронті, ЗСУ тримають оборону і на переконання західних воєначальників мають потенціал і можливості до наступу та звільнення окупованих територій.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 4 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням .

00:00 Президент України Володимир Зеленський звернувся до енергокомпаній із закликом зробити відключення електрики в країні передбачуваними та зрозумілими.

Голова Дніпропетровської обласної ради Микола Лукашук підтвердив роботу протиповітряної оборони в області.

Інформація від "Укренерго" щодо відключень електроенергії у п’ятницю, 4 листопада:

З 00:00 до 24:00 графіки погодинних відключень діятимуть у Дніпропетровській, Кіровоградській та Запорізькій, Сумській, Харківській та Полтавській областях;

З 07:00 до 22:00 – у Києві, Київській, Чернігівській, Черкаській та Житомирській областях.

Нагадаємо, дані за 1 листопада доступні у матеріалі: "Війна — день 251: в Україні віялові відключення світла, ЗСУ звільняють Луганщину".

З інформацією за 2 листопада можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 252: важкі бої на Донбасі, колаборанти втекли з Херсона".

Про те, що відбувалося 3 листопада, читайте у зведенні: "Війна — день 253: росія вимагає гарантій безпеки від України, на Донбасі йдуть важкі бої".