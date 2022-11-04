Нічні вибухи, атака Ізраїлю на сектор Гази, виліт "Динамо" з Ліги Європи: 5 новин, які ви могли проспати

Основні події минулої ночі, які не можна пропустити

Поки росіяни продовжують ганьбити не лише на фронті в Україні, а й у всій цивілізованій спільноті, ЗСУ стримують навалу ворожої армії одразу за декількома напрямками. При цьому події у світі не обмежуються лише війною в нашій країні, адже людство схильне до регулярних змін.

"Телеграф" зібрав кілька "нічних" новин із життя України та інших країн, які ви могли пропустити через відпочинок у вигляді сну. Деякі з них стосуються нинішньої ситуації в країні, частина з інших сфер життя.

Нічні вибухи в Україні

Сьогодні вночі було дуже неспокійно одразу в кількох областях. Ще до півночі з’являлися повідомлення про вибухи на Дніпропетровщині та Миколаєві. У першому випадку успішно відпрацювали засоби ППО, але на півдні, швидше за все, сталися прильоти. Додаткову інформацію про це місцева влада поки не надавала.

Зазначимо, що протягом ночі прольоти "шахідів" було чути у Черкаській, Вінницькій та Київській областях. Під ранок системи ППО били по цілях на Львівщині.

Ізраїль ударив по сектору Гази

На Близькому Сході продовжуються свої конфлікти: так, ізраїльська армія завдала ударів по сектору Гази рано вранці п’ятниці, 4 листопада. Згідно з заявами ЦАХАЛ, яких цитує Times of Israel, це була відповідь на масові ракетні запуски Ізраїлем. За попередніми даними, удару було завдано по одному з підземних бункерів терористів. Ізраїльтяни пообіцяли, що ХАМАС зазнає поразок у спробі ще більше озброїтися ракетами.

"Динамо" програв та залишив Лігу Європи

Незважаючи на бажання української футбольної команди "Динамо" прорватися у плей-офф ЛЕ, цього не сталося. У матчі напередодні ввечері проти "Фенербахче" наші хлопці програли з рахунком 0:2. За підсумками євросезону українцям дісталося останнє місце у своїй групі. Таким чином, "Динамо" залишає Лігу Європи.

Визначився новий прем’єр Ізраїлю

В Ізраїлі закінчили підраховувати голоси на чергових виборах прем’єр-міністра та уряду. Новим очільником Кнесета стане екс-прем’єр Біньямін Нетаньяху, із чим його і привітав український президент Володимир Зеленський.

"Україна та Ізраїль поділяють спільні цінності та виклики, які потребують ефективної співпраці, — зазначив він. — Ми сподіваємося відкрити нову сторінку у співпраці з новим ізраїльським урядом".

Успіхи ЗСУ на півдні

Наші хлопці на південному напрямку фронту за останню добу виконали 167 вогневих завдань, працюючи за позиціями ворога. В результаті — мінус 32 ворожі солдати, один танк і дев’ять броньовиків. Також на Херсонщині росіяни не дорахувалися двох складів із боєкомплектів.

На ранок 4 листопада в Чорному морі на чергуванні перебувало всього сім російських кораблів. При цьому розвідка не виявила жодного носія ракет "Калібр".

Про подальші події дня ви можете дізнатися у нашому текстовому онлайні: Війна — день 254: окупанти здійснюють десятки атак на Донбасі, ЗСУ тримають оборону