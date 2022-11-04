Ворог підозріло активний на півдні та намагається продавити під Бахмутом: свіжі карти боїв

Росіяни роблять деякі рухи тіла під Херсоном, сподіваючись заплутати українських воїнів — що їм, звичайно ж, не вдасться.

Таємниче зникнення російського триколору з будівлі Херсонської ОДА, а також інші дії окупантів на півдні є підозрілими в контексті просування ЗСУ вздовж лінії фронту. Цілком ймовірно, що росіяни досі не визначилися, чи намагатимуться утримати Херсон за допомогою боїв, проте видимість останнього все одно створюють. Це створює певні перешкоди щодо оцінки подальших дій ворога, чого, той, вочевидь, і намагається досягти. Натомість серйозно активізувалися бої на Донбасі — в районі Вугледару, Бахмута та Авдіївки.

За даними Інституту вивчення війни (США), росіяни не залишають надій на повне захоплення Донецької області, тому регіон продовжує бути однією з "спекотних" у плані бойових дій. Аналітики наголошують: на амбразуру часто кидаються нові "мобики", при цьому особовий склад командування армії супротивника зовсім не шкодує.

Крім цього повідомлялося, що росіяни намагаються розгорнути наступальну кампанію до Сватового і Кремінної. Залишається неспокійною і правобережна частина Херсонської області, вглиб якої продовжують рухатися наші військовослужбовці.

Карта боїв в Україні 4.11.2022

Схід України

Росіяни стверджували, що їм вдалося частково просунутися до Кремінної, а також відбити атаки ЗСУ поряд з Макіївкою та Краснопопівкою. При цьому українська армія нібито хотіла перерізати ворогові доступ на трасі Кремінна-Сватове. Втім, штурм ворожих підрозділів особливих успіхів не мав, принаймні про це звітують в українському Генштабі.

Бої на околицях Харківщини

Крім іншого, зазначається, що поблизу Краматорська росіяни намагалися атакувати відразу в п’яти напрямках, але всі їхні просування були заблоковані, а активність не увінчалася успіхом.

Продовжуються серйозні бої під Бахмутом. ЗСУ вдалося відбити черговий російський штурм самого міста, а також кількох найближчих сіл — Верхньокам’янського, Спірного та Майорська. Противник здійснив кілька авіаударів по Бахмуту та Соледару, отримавши за це серйозну відповідь по своїм позиціям у тимчасово окупованій Горлівці. Крім цього російське Міноборони стверджувало, нібито ЗСУ вдарили по Торецьку, але підтвердження таких дій поки що офіційно не здійснювалося.

Неспокійно і під Авдіївкою: українським військовим вдалося відбити штурм за 12 км від цього населеного пункту поблизу Первомайського. Росіяни намагалися взяти штурмом Водяне, а також дістатися Красногорівки, але особливих успіхів за ворогом не спостерігалося. У Генштабі навпаки зазначили, що ЗСУ вдалося відбитися під тим самим Водяним, а також Павлівкою, Пречистівкою та Новомихайлівкою.

Карта боїв на Донбасі

Південь України

Росіяни продовжують терор мирного населення на звільненій території Херсонської області. Минулої доби ворог обстріляв Хрещенівку та Білявку в Бериславському районі, використовуючи перероблені ракети С-300, а також "Урагани". Загалом використання авіації армії противника на південному фронті значно збільшилося — через погіршення технічного забезпечення росіян і регулярних ударів ЗСУ по складах.

Карта боїв на півдні 4.11.2022

Тим часом, українські військові продовжують блокувати росіян за допомогою пошкоджень наземних ліній зв’язку та іншої техніки, пов’язаної з цим напрямком. Під вогневим контролем нашої армії залишаються і багато логістичних шляхів ворога, у тому числі Антонівський міст.

Зазначається, що чергова "бавовна" днями розквітла в Чорнобаївці — коли росіяни намагалися перекинути в регіоні чергову техніку, здійснюючи передислокацію. Основні удари української авіації загалом припадають на позиції ворога у Баштанському та Бериславському районах Херсонщини. Окрім іншого, росіяни повідомляли, нібито ЗСУ вдарили по окупаційній адміністрації в Голій Пристані, публікуючи відео з місця подій.

Відбуваються вибухи й у тимчасово окупованому Мелітополі – атакуються російські військові об’єкти, які тут розміщені противником. Цілком ймовірно, що в районі заводу "Рефма" було знищено чергове скупчення техніки у кількості 80 одиниць. Окупанти ж продовжують кошмарити мирне населення, обстрілюючи окремі райони Дніпропетровщини та Миколаївщини.

Раніше "Телеграф" розповідав, як успіхи ЗСУ на південному напрямку оцінює голова Пентагону Ллойд Остін. Він переконаний, що найближчим часом зусилля наших захисників щодо просування до Херсона дадуть позитивний ефект.