У Бахмуті волонтер врятував цуценя від страшної смерті: відео зворушило мережу

Історія зі щасливим кінцем

У місті Бахмут, яке є найгарячішою точкою на Донецькому напрямку,життя цуценя. Зворушливе відео було опубліковано в Мережі.

З однієї зі зруйнованих будівель у місті долинало жалібне виття. Волонтер вчасно звернув на це увагу та кинувся на допомогу. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український журналіст Андрій Якобчук.

Як виявилося, в ямі бродило маленьке щеня, яке головою застрягло в бляшаній банці, після чого, мабуть, звалилося вниз.

"Там би він і загинув, якби йому не допомогли", — зазначив Якобчук.

На щастя, в іншому щеня виявилося цілим і неушкодженим. Після порятунку він знову вирушив до своєї собачої родини, яка весь цей час ходила поряд із ним.

"Що іронічно, ця бляшанка з під м'ясної консерви з гуманітарної допомоги, впізнала малюнок, бо сама складала гуманітарні набори саме з такими консервами", — написала одна з користувачів соцмережі в коментарях під відео.

Нагадаємо, що раніше у Львові співробітники патрульної поліції провели справжню спецоперацію з порятунку кішки, яку виявили в одній із палаючих квартир. У Мережі опублікували фотографії тварини, якій буквально подарували друге життя.