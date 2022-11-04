У Бахмуті волонтер врятував цуценя від страшної смерті: відео зворушило мережу
- Автор
-
- Дата публікації
-
- Автор
Історія зі щасливим кінцем
У місті Бахмут, яке є найгарячішою точкою на Донецькому напрямку,життя цуценя. Зворушливе відео було опубліковано в Мережі.
З однієї зі зруйнованих будівель у місті долинало жалібне виття. Волонтер вчасно звернув на це увагу та кинувся на допомогу. Про це на своїй сторінці у Facebook розповів український журналіст Андрій Якобчук.
Як виявилося, в ямі бродило маленьке щеня, яке головою застрягло в бляшаній банці, після чого, мабуть, звалилося вниз.
"Там би він і загинув, якби йому не допомогли", — зазначив Якобчук.
На щастя, в іншому щеня виявилося цілим і неушкодженим. Після порятунку він знову вирушив до своєї собачої родини, яка весь цей час ходила поряд із ним.
"Що іронічно, ця бляшанка з під м'ясної консерви з гуманітарної допомоги, впізнала малюнок, бо сама складала гуманітарні набори саме з такими консервами", — написала одна з користувачів соцмережі в коментарях під відео.
Нагадаємо, що раніше у Львові співробітники патрульної поліції провели справжню спецоперацію з порятунку кішки, яку виявили в одній із палаючих квартир. У Мережі опублікували фотографії тварини, якій буквально подарували друге життя.