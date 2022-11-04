Для чого путіну іранські ракети, чому вони небезпечні і як їх збивати: експерт оцінив загрози

Олександр Коваленко назвав "Телеграфу" головні причини, чому рф звернулась по допомогу саме до Тегерану

Постачання балістичних ракети з Ірану для російській армії потрібне росії для того, щоб продовжити тактику по масованому обстрілу об'єктів критичної інфраструктури в Україні, а також щоб не втрачати темп у війні. У той час, як певні зразки ракетного озброєння рф не може так швидко поновити через нестачу західних високоточних комплектуючих.

Про це в коментарі "Телеграфу" розказав військовий експерт Олександр Коваленко, оцінюючи інформацію про передачу росії іранських ракет класу "земля-земля" і загрози, які це несе для України.

"росія — країна з досить широкою номенклатурою ракет, тому казати, що у них вони закінчуються, не дуже коректно. Треба розділяти: є номенклатура, яка відновлювальна, а є невідновлювальна. Вони можуть відновити виробництво, наприклад, ракет Х-101, крилатих ракет "Калібр", Х-59, ракет 9М723 тощо", — каже він.

Втім, як уточнив експерт, виробництво інших видів ракет залежить саме від наявності чи постачання комплектуючих, зокрема імпортних мікросхем. Але через західні санкції імпорт високоточної електроніки в рф фактично заблокований.

"Коли вони мають ці мікросхеми, вони і можуть самі виробляти ці ракети. Наприклад, таку ракету, як Х-47М "Кинжал" вони не можуть виробляти взагалі, тому що вона має у своєму складі більше, ніж 130 інтегральних мікросхем саме іноземного походження. Ці інтегральні мікросхеми їм постачали США (компанія Analog Devices). Тобто, коли росіяни використовують "Кинжали", вони не зможуть відновити арсенал цієї одиниці. Ось ці ракети у них дійсно закінчуються. Також дійсно закінчуються ракети радянського зразка. Ті ж, наприклад, Х-22, які вони не можуть також виробляти. Тому фактично і можна казати про радянські ракети, що вони у них закінчуються. Це так. Але такі ракети, як "Іскандер", або балістичні 9М723 чи 9М728, не закінчуються. Вони дефіцитні, але не можуть повністю закінчитися, тому що рф їх виробляє. Проте їхнє виробництво дуже повільне", — підкреслює Коваленко.

Як продовжив експерт, у разі наявності у росії всіх комплектуючих (зокрема, мікросхем, запчастин, мікрочипів і т.д.), то російський ВПК здатен виробляти приблизно 2-3 такі ракети на тиждень, і це "невелика кількість для країни, яка веде повномасштабну війну — їм потрібні десятки на добу, щоб постійно обстрілювати та здійснювати вогневий тиск на Україну".

"Тому вони й звернулися до Ірану, щоб компенсувати цей вже критичний для них дефіцит, — продовжує Коваленко. — Іран же, наскільки це відомо, дійсно погодив їм передачу ракет Fateh-110 і Zolfaghar… У мене немає сумнівів, що рф вже найближчим часом зможе використовувати іранські балістичні ракети".

Військовий експерт підтверджує, що росія напевно продовжить свою тактику по масованому обстрілу території України, як основну для ведення бойових дій, "а саме ці ракети будуть використовуватися не по якимось військовим об'єктам чи в зоні бойових дій, а в першу чергу саме по цивільним цілям, цивільно-критичній інфраструктурі".

"Тому треба розуміти, що в залежності від того, скільки буде цих ракет, будуть і наслідки від цих обстрілів", — прогнозує він.

У той же час, як розказує Олександр Коваленко, іранські ракети з одного боку дещо примітивніші, аніж російські "Іскандери", адже вони фактично є елементом копіювання технологій ракети С-75 та ракети "Луна-М". Але хоча вони і відсталі за деякими технічними рішеннями, де в чому вони навіть випереджають і російську ракетну зброю.

"Наприклад, Zolfaghar має бойову частину, яка відокремлюється від розгінного блоку. Це набагато збільшує вірогідність знищення нею об'єкту та знижує ефективність ППО, яка повинна уражати саме цю ракету. Набагато важче поцілити саме в таку бойову частину, яка відокремлюється від розгінного блоку. У той час, коли той же самий "Іскандер" у росіян має монолітну бойову частину з корпусом розгінного блоку. Хоч і непросто по такій балістичній ракеті здійснювати якийсь вогневий вплив, але з урахуванням того, що вона не відокремлюється, вірогідність її уразити все-таки вище, ніж в ситуації із Zolfaghar", — аргументує знавець військової справи.

Тож експерт додає, що у разі швидкого постачання західними партнерами в необхідній кількості сучасних комплексів ППО та РРО для України, які орієнтовані саме перехоплення балістичних цілей, "то ми дійсно зможемо значно підвищити ефективність нашої протиповітряної оборони" та протидіяти ракетним обстрілам із застосуванням росією іранських засобів ураження.

Як повідомлялося раніше, інформація про те, що Іран має намір передати росії балістичні ракети Fateh-110 і Zolfaghar, з’явилася в середині жовтня. Обидві ці моделі — з дальністю ураження в 300 і 700 кілометрів відповідно.

"Телеграф" також поговорив з керівником військового відділу фонду "Повернись живим" Андрієм Римаруком і дізнався, що відомо про ці ракети, де вони застосовувалися і до чого варто готуватися українцям.