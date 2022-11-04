Життя обірвалося миттєво: Україна втратила ще чотирьох своїх героїв (фото)

Загиблі відправили на той світ безліч загарбників

В Україні тривають запеклі бої з армією Росії і щодня країна втрачає своїх найкращих синів та дочок. Про одну з таких трагічних історій написав колишній журналіст Мирослав Откович, який зараз воює на фронті у лавах ЗСУ.

На своїй сторінці у Facebook Откович повідомив про загибель побратимів. Четверо мінометників загинули під час виконання бойового завдання. Чоловіки в цей момент перебували у машині.

Журналіст розповів, як ще недавно з Ігорем Пузановським, Сергієм Ковальчуком, Олександром Фешиним та Олександром Демченком ділили хліб та воду, а також знищували загарбників. А тепер героїв не стало.

Всі загиблі мали різні характери, проте об’єднував їх високий рівень професіоналізму, за допомогою якого бійці позбавили країну багатьох загарбників.

"Ми відрізняємося від орків передусім людяністю. Здатністю вшановувати пам’ять наших воїнів. Помста обов’язково буде. Але ще ми можемо подбати про їхні сім’ї: жінок, дітей, старих. Щоб кожен, хто на фронті знав – у разі смерті про його сім’ю подбають", — Откович.

На фронті загинули четверо воїнів ЗСУ

Раніше "Телеграф" розповідав історію родини Сакаль із Львівської області, яка втратила на війні з росією обох синів. Хлопці пішли на фронт добровольцями.

Також "Телеграф" повідомляв про те, що на фронті героїчно загинув відомий футболіст та кардіохірург Дмитро Сербін. Чоловік був убитий під час того, як виносив пораненого з поля бою.