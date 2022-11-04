Український журналіст і письменник Богдан Логвиненко порівняв російську окупацію українських територій з Голодомором (1932-1933)

Дуже схожі свідчення свідків Голодомору, яких ми інтерв’ювали кілька років тому, і свідків окупації тепер.

Розкуркулення. По суті, воно відбувалося одразу. Вони просто забирали все цінне, транспортні засоби, побутову техніку, будь-які засоби для життя та розвитку.

Торгсін. Так за часів Голодомору називалась тодішні ломбарди, до яких голодні і змучені люди самі приносили останнє золото і обмінювали його хоч на склянку борошна. Як і 90 років тому, вони давали можливість людям імітувати торгові відносини, наприклад, відкривали магазини, але віддавали їх іншим власникам. Ті, нічого не закуповуючи, продавали те, що там залишилось, іноді обмінюючи їжу на якісь цінні речі, що зберегли люди під час обшуків.

Пошук моральних потвор, руками яких можна вчиняти злочини. Тим, хто все життя заздрив іншим, хто крав, сидів, дається повнота влади. Деякі з них готові вбивати, здавати навіть найближчих, коригувати російську артилерію, як і 90 років тому, коли найзатятішими активістами з розкуркулення ставали найбідніші та найбільш нездалі.

Навіть не крадіжка, а банальне знищення будь-яких засобів існування. За часів Голодомору їжу просто псували, забирали навіть подушки і палили їх. В селі Підлиман їх танк просто з однієї точки підряд розстріляв до десятка хат. В селі Мала Рогань розстріляли сонячні батареї. По вистрілу в кожну, аби точно жодну неможливо було використати. В Святогірську так стріляли в телевізори в готелях. В кожному номері просто дірка в екрані.

Ми продовжуємо справу, яку не завершили попередні покоління. Світове визнання р*шизму — злом, яке має бути нарешті покаране, Голодомору — геноцидом українського народу, який ніколи не закінчувався, просто іноді ставився на паузу.