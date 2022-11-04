У ЗСУ знову серйозні проблеми зі "Старлінком": що сталося

Відключення сталося після слів Ілона Маска про те, що SpaceX безкоштовно надаватиме інтернет для ЗСУ

Після заяви американського мільярдера та голови SpaceX Ілона Маска про те, що його компанія продовжить безкоштовно надавати супутниковий інтернет Starlink для української армії, деякі підрозділи ЗСУ зіткнулися зі збоями у його роботі.

Як йдеться у матеріалі CNN, проблеми у військових виникли 24 жовтня, а заява Маска прозвучала 15 жовтня. При цьому джерела видання стверджують, що йдеться саме про відключення терміналів через невирішені фінансові питання.

Повідомляється, що хоч SpaceX відкликала запит у Пентагон про фінансування супутникового інтернету для України, відповідні переговори продовжуються, а американське оборонне відомство готове заплатити. При цьому там зазначають, що хочуть укласти письмові договори через побоювання, що Маск знову передумає.

Відключення, про яке говорить видання, розпочалося 24 жовтня і торкнулося 1300 терміналів, куплених Україною у березні у британської компанії. При цьому SpaceX брала за свої послуги 2,5 тисяч доларів на місяць, через що загальна сума перевалила за 20 мільйонів доларів і українське Міністерство оборони опинилося більше не в змозі платити. Тому воно запросило допомогу у вирішенні цього питання у колег із Великої Британії.

В даний час, за даними SpaceX, в Україні знаходиться близько 20 тисяч терміналів Starlink, проте незрозуміло скільки з них використовуються військовими. Втім, очевидно, що 1,3 тисячі – це значна кількість.

Поки ситуація з фінансуванням супутників не проясниться, контроль за сигналом залишатиметься у компанії Маска, яка до цього вже влипла до скандалу із заявами про те, що Україні варто просити про мир і втратити частину своїх територій.

Як повідомлялося раніше, після того, як Маск виступив із низкою заяв, відповідних наративам російської пропаганди, з’явилася інформація про те, що українські військові почали відчувати проблеми з роботою Starlink. Після цього у ЗМІ просочилася інформація про те, що Маск запросив фінансування роботи супутникового зв’язку у Пентагону.

Втім, пізніше виявилося, що відповідного листа було передано задовго до скандалу.

У Пентагоні після цього зазначили, що ведуть переговори зі SpaceX та іншими компаніями щодо забезпечення українських військових безперебійним зв’язком.

Сам Маск після цього заявляв, що Starlink залишається єдиною системою зв’язку для військових, яку ще не заглушила росія. Однак він додав, що росіяни щодня намагаються "вбити" і її.