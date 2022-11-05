Війна — день 255: окупанти женуть війська на Бахмут і готуються до боїв на Херсонщині

Оперативно про головне 5 листопада

Повномасштабне вторгнення росії в Україну триває 255 днів. ЗСУ продовжують впевнено вибивати окупантів з правого берега Дніпра в Херсонській області, через що перспектива звільнення Херсона стає дедалі ближчою. Водночас окупанти хочуть показати, що вони все ще мають сили проводити якийсь наступ, а тому женуть свої війська на укріплені позиції ЗСУ під Бахмутом і намагаються атакувати на Луганщині. Водночас ні на день не припиняється терор мирних жителів, для якого росіяни використовують переважно дрони іранського виробництва. Своєю чергою світ не забуває про Україну і намагається підтримувати нашу країну новими поставками необхідної зброї та спорядження.

У цьому матеріалі "Телеграф" розповідає про головні події в Україні та світі 5 листопада, але оперативніше інформацію можна отримувати в нашому Telegram-каналі за цим посиланням.

00:00 Низка українських областей зазнала нальоту безпілотників. Зокрема про збитий "шахед" повідомляють у Дніпропетровській області, крім того, з’явилася інформація про роботу ППО у Миколаївській, а також про атаку БПЛА на Вінницьку

З інформацією за 2 листопада можна ознайомитися у трансляції: "Війна — день 252: важкі бої на Донбасі, колаборанти втекли з Херсона".

Про те, що відбувалося 3 листопада, читайте у зведенні: "Війна — день 253: Росія вимагає гарантій безпеки від України, на Донбасі йдуть важкі бої".

Дані за 4 листопада доступні у матеріалі: "Війна — день 254: окупанти здійснюють десятки атак на Донбасі, а до Києва приїхав радник Байдена" .