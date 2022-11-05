Хоробро воював на фронті, але був безсилим проти коронавірусу: Бутусов розповів пронизливу історію про справжнього воїна-українця

У коротку відпустку після поранення Сергій Шутьков замість шпиталю… поїхав повоювати з товаришами під Куп’янськ

Журналіст Юрій Бутусов, який нещодавно пояснив особливості операції розвідки зі знищення російських вертольотів у Пскові, часто буває на фронті, де зустрічає справжніх героїв, Українців з великої літери.

Про одного з них головний редактор видання "Цензор.Нет" розповів на своїй сторінці в соціальній мережі.

Із безстрашним бійцем на ім’я Сергій Шутьков журналіст познайомився під час війни, коли побачив неймовірне відео з його відеокамери під час бою 5 вересня у селі Піски. Тоді Сергій зі своїми товаришами з 56-ї мотопіхотної бригади атакував чистим полем на броні російську позицію, застрибнув у російську траншею і впритул з двадцяти метрів завалив автоматом і гранатами не менше 6 російських військових.

За професією Сергій був промисловим альпіністом, де звик до постійного ризику та важкої роботи. А у житті він був активним громадянином, який брав участь у всіх націоналістичних та протестних рухах, у всіх революціях, боровся з режимом Януковича. Бігав на суди, наприклад, до Сергія Мельничука та інших активістів протестного руху, яким за часів Януковича малювали статті. Сергій жив складним і важким життям, повним випробувань.

Сергій був одним із перших учасників "Патріотів України", добровольцем воював у складі "Азова" у 2014-му звільняв Мар’їнку та Маріуполь. Воював на фронті під час активної фази війни, потім служив у поліції.

"Шутьков – різкий у поглядах, але надійний у команді, самостійний, пішов 24 лютого на війну добровольцем. Він міг потрапити за своїми даними та досвідом у будь-який спецназ, але вибрав для служби піхоту, звичайну піхотну роту 56-ї мотопіхотної бригади. І на передовій мав величезний авторитет серед товаришів. Він без вагань йшов у вогонь, але завжди здорово мислив, швидко і грамотно діяв", — розповідає Юрій Бутусов.

Сама атака 5 вересня взводу сержанта Ангелуша, про відео якої йшлося, виглядала відчайдушним героїзмом: майже без вогневої підтримки, тактики та підтримки з повітря. Тоді з бою не вийшло 15 наших воїнів, повернулося лише 6, у тому числі Шутьков, і це було дивом, що вони взагалі змогли перемогти росіян у траншеї.

У коротку відпустку після пекельного ближнього бою Сергій замість госпіталю… поїхав повоювати з товаришами під Куп’янськ, де підірвався разом зі своєю машиною на протитанковій міні, але вцілів, отримавши тільки царапини, і збирався повертатися на фронт.

На жаль, у Києві Сергій раптово захворів на коронавірус, через який у нього відірвався тромб, і чоловік пішов із життя в інфекційній лікарні.

"Я не міг повірити в це відразу. Він був високий, дуже кремезний, потужний, енергійний, цілеспрямований, він був як скеля. Але всі ці стреси та випробування не пройшли безслідно, його вогонь погас за мить. Йому було 40 років... Усю свою життя він присвятив боротьбі за себе і за народ так, як він це бачив. Він був щирим і здатним на вчинки, які здавалися неможливими. На війні він був ідеальним солдатом, на якого командири спиралися у будь-якій скрутній обстановці ”, — журиться автор розповіді.

За його словами, Сергій не мав своєї родини, не мав дітей. Залишилися його батьки і брат, котрий дуже його любив, залишилася подруга.

"І залишилася наша пам’ять про незнайому людину, яка була великим українцем і віддала життя за кожного з нас як солдат. Залишається наша пам’ять... ", — упевнений Юрій Бутусов.

І хочеться вірити, що пам’ять про героїв, які захистили країну у важку для неї годину, житиме вічно.

Раніше "Телеграф" розповідав про чотирьох героїв, чиї життя обірвалися миттєво.